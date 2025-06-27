Пятница, 27 Июня 2025 14:55

АрмИнфо. Военизированное нападение властей на Первопрестольный Эчмиадзин войдет в историю Армении как одна из самых позорных страниц. Об этом на своей странице в Facebook написал вице- председатель Армянского национального конгресса Левон Зурабян.

По его словам, премьер-министр РА Никол Пашинян и его слуги в партии "Гражданский договор" сегодня перешли черту, после которой их будут называть янычарами.

"Хуже с Армянской Святой Церковью обращались только большевики. Янычары Пашиняна скоро их превзойдут. Весь наш народ должен объединиться вокруг защиты демократической законности, Конституции и нашей идентичности", - отметил Левон Зурабян.

В свою очередь, бывший Защитник прав человека Арман Татоян отметил, что вторжение на территорию Первопрестольного Эчмиадзина - это осквернение Армянской Церкви, заветных ценностей святынь армянского народа. "Власти спровоцировали крайне опасные процессы, которые разрушают основы нашей государственности, столпы нашей идентичности. Они держат страну в напряжении, настраивают людей друг против друга, нагло отзываются об Армянской Церкви и наших заветных ценностях. Движимый одержимостью сохранением своей власти, Никол Пашинян лично использует правоохранительную систему в своих интересах, уничтожает закон и демократию, превращая страну в диктатуру. Происходящее - подарок для оккупационных планов азербайджанских властей", - отметил правозащитник.

Отметим, что с раннего утра сотрудники СНБ в масках ворвались на территорию Первопрестольного Эчмиадзина с намерением задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна.