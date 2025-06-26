Четверг, 26 Июня 2025 10:49

АрмИнфо. Лидер протестного движения "Священная борьба", архиепископ Баграт Галстанян арестован сроком на два месяца. Решение об этом накануне поздно вечером принял Ереванский суд общей юрисдикции. О решении суда сообщил журналистам адвокат Галстаняна Ованнес Худоян.

Он отметил, что решение суда будет обязательно обжаловано.

Ранее сообщалось, что суд удовлетворил ходатайство об аресте депутата Национального Собрания Арцаха Давида Галстяна, помощника архиепископа Баграта Галстаняна - Мовсеса Шарбатяна, блогера Армена Алексаняна и полковника запаса Миграна Махсудяна сроком на два месяца. В целом, в суд были поданы ходатайства об аресте 16 человек. Все они обвиняются в попытках терроризма и свержения государственной власти.

Кроме того, партия АРФ "Дашнакцутюн" сообщила, что накануне утром были проведены незаконные обыски в домах члена Высшего органа АРФД Армении Игоря Саркисяна, члена комитета АРФД Абовяна Вардана Авагяна, члена комитета АРФД города Раздан Арташеса Унаняна и члена комитета АРФД Нойемберяна Вараздата Амирагяна.

В результате оперативных мероприятий, проведенных следственными органами, в домах подозреваемых с утра 25 июня проведено более 90

обысков, задержаны в общей сложности 16 человек.

Комментируя сообщение Следственного комитета, премьер-министр РА Никол Пашинян ранее заявил, что правоохранительные органы "сорвали "криминально-олигархически- клерикальный" план захвата власти в стране".

Напомним, что основанием для проведения следственных мероприятий послужил 7-страничный документ, опубликованный новостным сайтом Civic.am., в котором был представлен "план переворота".