Четверг, 26 Июня 2025 10:48

АрмИнфо. Российский бизнесмен армянского происхождения, глава группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян выступил с очередным посланием из следственного изолятора, в котором пообещал положить конец расколу в армянском обществе.

Карапетян констатировал, что за годы нахождения у власти действующему правительству удалось расколоть страну на "чёрных" и "белых". По его словам, героев, генералов, учёных, - всю элиту причислили к лагерю "чёрных". Карапетян заметил, что одних представили как взяточников, других - как никчёмных для общества.

"Множество предпринимателей оказалось в числе "чёрных", против многих возбудили сотни незаконных уголовных дел. Жесткий репрессивный аппарат превратился в самый используемый инструмент, подрывающий основы внутренней стабильности страны. Те, кто болел душой за страну, создавал рабочие места и приносил пользу, стали политическими заключёнными и познали "прелесть" тюремных камер. Разные уважаемые люди вместе со своими семьями подверглись преследованиям и были вынуждены покинуть или не возвращаться на свою Родину. Многих из них я знаю лично, и список оказавшихся в подобной ситуации можно перечислять долго", - отметил предприниматель. По его словам, удалось настроить всех против всех, а политические силы начали бороться друг с другом, так и не осознав, где скрывается подлинное зло. "Но время говорит своё слово и делает своё дело: "черные" начали становиться белыми, а "белые", которые сейчас составляют меньшинство народа, уверен, очень скоро на глазах у всех останутся всего лишь маленькой группкой. Хотя даже это причиняет мне боль, потому что именно с разделений и расколов начался наш самый тяжёлый период. Скоро вместе положим конец расколу. Будем бороться!",

- добавил Карапетян.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Его защита уже подала апелляцию на данный вердикт в вышестоящую инстанцию.