Среда, 25 Июня 2025 14:10

АрмИнфо. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о надежде на отсутствие новой эскалации конфликта между Ереваном и Баку. По его словам, страны находятся на завершающей стадии работы над мирным договором, который крайне важен для стабильности и безопасности в регионе.

"Страны очень близки к завершению работы над договором, и мы надеемся, что эта работа будет финализирована. Этот договор очень необходим для стабильности и атмосферы безопасности в регионе. Со своей стороны мы всегда повторяем, что в случае, если это будет востребовано, мы готовы способствовать этому процессу", - сказал Песков, передает Live.ru.

Напомним, что 13 марта МИД Армении заявил о завершении переговоров с Баку по проекту мирного договора. Позже в Ереване заявили о готовности подписания данного документа с Баку в кротчайшие сроки. Азербайджанская же сторона всячески оттягивает этот процесс, выдвигая все больше предусловий Еревану.