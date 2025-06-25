Среда, 25 Июня 2025 13:29

АрмИнфо. Информационная спецоперация "План переворота" преследует гораздо более глубокие цели, чем может показаться на первый взгляд. Об этом на своей странице в Facebook написал доктор политических наук Ваге Давтян.

Согласно его записи, в "Плане" в качестве участников "предотвращенного переворота" упоминаются "Газпром Армения" и "Южно- Кавказская железная дорога". "Не исключаю, что это фактически означает подготовку почвы для национализации этих компаний. В случае с ЮКЖД это, конечно, можно сделать проще, учитывая тот факт, что железнодорожная инфраструктура принадлежит государству (подвижной состав полностью принадлежит компании). В случае же с "Газпромом", то такой сценарий развития событий может привести к серьезным рискам для энергетической безопасности и возобновлению разговоров внутри правящей партии "Гражданский договор" о перспективе импорта природного газа из Азербайджана. Для полноты картины отметим также, что недавно представитель КРОУ говорил о возможном повышении тарифов из-за строительства новой АЭС в Армении. Это не следует воспринимать как очередное заявление. Это отражение реального, потребительского и антистратегического подхода правительства к "мирной атомной энергетике" в Армении. Они хотят сказать, что нам еще нужно понять, нужна ли нам атомная электростанция или нет. Таким образом, в качестве целей выбраны критические инфраструктуры, которые являются столпами национальной безопасности страны: электросети, атомная электростанция, а теперь еще и газотранспортная система и железная дорога", - подчеркнул эксперт.

Отметим, что сегодня с раннего утра проходят обыски и задержания среди представителей протестного движения "Священная борьба". Основанием для действий сотрудников правоохранительных органов послужило сообщение издания Civic о готовящемся государственном перевороте с задействованием бывших президентов РА, арестованного миллиардера Самвела Карапетяна, а также компаний "Газпром Армения" и ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога".