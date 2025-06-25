Среда, 25 Июня 2025 13:10

АрмИнфо. Региональная конкурсная программа 22-го Международного кинофестиваля <Золотой абрикос> представлена фильмами из Грузии, Ирана, Армении, Мексики, США, Нидерландов, Норвегии, Германии, Египта, Польши, Катара, Саудовской Аравии и др.

В качестве председателя региональной конкурсной программы <Золотого абрикоса> был приглашен иранский режиссер, сценарист, фотограф Амир Надери. К нему присоединяться голливудский актер армянского происхождения Карен Карагулян и российский режиссер Кира Коваленко.

Согласно информации пресс-службы организаторов кинофестиваля, в региональную программу вошли следующие работы: психологическая драма Дени Умара Пицаева, разрушающая границы насильственной депортации из Абхазии, идентичности и стигматизированной памяти - <Имано> (Грузия), премьера картины состоялась в Каннах; <После мечтаний> (Армения/Мексика/США, реж. Кристине Арутюнян) - тонкий кинематографический взгляд на зыбкую границу между противоречивыми воспоминаниями, мечтами и реальностью, премьера состоялась на Берлинском международном кинофестивале; <Толпа> (Иран, реж. Саханд Кабири) - документальный фильм о политическом и этическом восстании о сопротивлении, формирующемся на улицах Ирана, премьера прошла на Роттердамском кинофестивале; <Львы реки Тигр> (Норвегия/Нидерланды, реж. Зарадашт Ахмед) - личная история, полная трагикомических мотивов, о последствиях войны в Ираке и политической памяти, премьера - Копенгагенский фестиваль документального кино (CPH:DOX); <Абу-Заабал 89> (Германия/Египет, реж. Бассам Мортада) - история о переосмыслении забытой страницы политического насилия - о событиях, произошедших в тюрьме Абу-Заабал в 1989 году, премьера - Каирский международный кинофестиваль; <Айша не может улететь> (Тунис/Катар/Египет/Франция/Саудовская Аравия/Судан/Германия, реж. Морад Мостафа) - социальная история о нелегальной иммиграции, сексуальном насилии и кризисе сосуществования в отдаленных уголках Каира, премьера - Каннский кинофестиваль; <Безумная мрачность> (Ливан, реж. Омар Мисмар) - фильм-эссе о рушащейся реальности Бейрута, находящийся на пересечении искусства, архитектуры и политической неопределённости, премьера - Международный фестиваль документального кино в Амстердаме (IDFA); <Возьми сердце в руки и иди> (Франция/Палестина/Иран, реж.Сепиде Фарси) - история о женской стойкости и сознательном забвении на фоне религиозного и политического угнетения, премьера - Каннский международный кинофестиваль; <Тегеран: бесконечная история> (Иран, реж. Саид Нури)

- тонкий документальный фильм о тенях прошлого Тегерана и архитектурных лабиринтах его настоящего, премьера - Роттердамский международный кинофестиваль; <Однажды в Газе> (Палестина/ОАЭ/Франция/Португалия/Германия/Великобритания/Иордания, реж. братья Тарзан и Араб Насеры) - история о повседневной жизни молодежи в Газе, скрытая под завесой юмора, боли и лирики, премьера состоялась в Каннах.

Отметим, что в этом году кинофестиваль <Золотой абрикос> пройдёт с 13 по 20 июля, в ходе которого ереванскому зрителю по традиции будут представлены киноработы, отобранные на ведущих международных кинофестивалях (Каннском, Берлинском, Венецианском и др). Ожидается визит выдающихся деятелей мирового кино, которые поделятся с публикой своим опытом и искусством.