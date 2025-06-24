Вторник, 24 Июня 2025 13:02

АрмИнфо. Последние нововведения столичного муниципалитета по организации движения в городе с учетом выделения отдельных полос для общественного транспорта на ряде улиц привели к транспортному коллапсу. Вице-мэр Еревана Армен Памбухчян в беседе с журналистами признался, что есть необходимость в пересмотре определенных решений, учитывая затруднившуюся ситуацию на дорогах.

Однако он отметил, что его убеждение не меняется и для общественного транспорта должны действовать отдельные полосы. В качестве примера он сослался на Тбилиси, где транспортные реформы осуществляются в такой же логике по части отдельных полос.

<В мире нет такого города, в котором бы не давался приоритет общественному транспорту. Для него должны быть выделены отдельные полосы, чтобы люди, которые пользуются общественным транспортом быстрее доезжали, чем люди на частных авто>, - сказал он.

Напомним, что в начале июня с.г. начальник управления транспорта аппарата мэрии Еревана Вазген Арутюнян сообщил, что французский регион Иль-де Франс оказал содействие властям столицы Армении в разработке проекта изменений дорожного движения на нескольких улицах Еревана, которые направлены на разгрузку транспортных потоков в городе.

Он отметил, что данный проект является продолжением инициативы по внедрению отдельной полосы для автобусов. В частности, планируется создать единый маршрут для автобусных линий, который свяжет несколько административных районов. Общественный транспорт будет двигаться по выделенной полосе, что обеспечит ему преимущество перед другими видами транспорта. По словам Арутюняна, это должно сделать поездки на автобусах более комфортными и быстрыми.