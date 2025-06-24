Вторник, 24 Июня 2025 12:07

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил нового руководителя Инспекционного органа безопасности пищевых продуктов.

Согласно решению главы кабмина от 24 июня Тигран Петросян освобожден от должности заместителя руководителя Инспекционного органа безопасности пищевых продуктов. Другим решением премьер-министра он назначен руководителем ведомства.

Напомним, что Армен Даниелян, назначенный на должность руководителя Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении в ноябре 2024 года, 30 апреля 2015 года был уволен (до этого он был заместителем руководителя Офиса по координации деятельности инспекционных органов в аппарате премьер-министра). Позднее, Антикоррупционный комитет сообщил о задержании Даниеляна и направлении ходатайства о его аресте в суд. Сообщается, что поводом для задержания стало подозрение в хищении имущества в особо крупном размере.