|Член правления Армянского фонда Франции выразил поддержку идеологии реальной Армении, продвигаемой Пашиняном
|В Мэрии представили программу действий на 2025-2028гг в рамках Платформы глобального партнерства
|Плановые отключения электроэнергии 25 июня
|Участники летней сессии ПАСЕ смогут ознакомиться с армянскими национальными костюмами
|Адвокат: прокуратура была вынуждена признать, что в отношении Левона Кочаряна было применено насилие со стороны полиции
|Самвел Карапетян переведен в УИУ <Ереван-Кентрон>
|Нарциссизм, граничащий с эксгибиционизмом? Пашинян готов доказать, что он не обрезан
|Мэрия готовит единую электронную платформу городских услуг
|Марукян Пашиняну: Захватить ЭСА невозможно, не нарушив Конституцию и законодательство Армении
|Мэрия признала неэффективность своих реформ в транспортной сфере - ожидается пересмотр мер по организации движения
|СМИ: Самвела Карапетяна могут перевести в "подвал" СНБ
|Вице-премьер РА: близится к завершению работа по формированию новой повестки отношений между Арменией и ЕС
|Пашинян: план национализации ЗАО "Электрические сети Армении" готов
|После скандальной отставки главы Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении на его место назначен замглавы ведомства
|Антикоррупционный комитет Армении: Сотрудники полиции стали пособниками преступления, совершив должностной подлог
|Азербайджанец Бахруз Самедов приговорен к 15 годам тюрьмы за переписку с армянами
|Из жизни ушел выдающийся армянский актер Гуж Манукян
|Эксперт: арест Самвела Карапетяна будет иметь самые серьезные последствия для Армении
|Азербайджан злонамеренно вводит в заблуждение Организацию исламского сотрудничества
|Армянская звезда Голливуда посетит "Золотой абрикос"
|Самвел Карапетян: скоро мы вместе достигнем общественной солидарности
|Абоненты Ucom могут пользоваться связью 5G в более 40 странах
|Cостоялся визит Министра иностранных дел Исламской Республики Иран Сейеда Аббаса Аракчи в Туркменистан
|Председатель НС Армении посетит Эстонию
|Совет по защите прав народа Арцаха анонсирует новый митинг в центре Еревана
|Самвел Карапетян инициировал юрпомощь для незаконно преследуемых в Армении
|Депутат в ПАСЕ: Армения, следующая цель экспансии со стороны тюркского мира
|Пашинян снял с должности таможенного атташе страны при посольстве Армении в России
|Адвокат: Мэра Степанакерта судят за то, что он не оставил госимущество врагу
|<Золотой абрикос> представил фильмы, включенные в международную конкурсную программу
|В МИД Армении считают искаженными и однобокими формулировки, содержащиеся в "Стамбульской декларации" ОИС
|Международный фестиваль короткометражного кино в этом году пройдет в двух городах
|ADM Diamonds отреагировала на сообщение о контрабанде алмазов из России
|Дочь Самвела Карапетяна: Мой отец - крупнейший благотворитель в современной истории Армении и Арцаха, и поистине - великий патриот.
|Самвел Карапетян подтвердил заявление своего адвоката об отказе в подаче апелляции
|Плановые отключения электроэнергии 24 июня
|Армянский премьер принял главу МВД Грузии
|Делегация главы МВД Грузии посетила "Цицернакаберд"
|Сторона защиты Самвела Карапетяна будет добиваться справедливости в ЕСПЧ
|Бизнесмен Карапетян отметил важность восстановления связь диаспоры с исторической родиной
|Амир Надери возглавит региональное жюри международного кинофестиваля <Золотой абрикос>
|Революционный шаг на рынке капитала Армении: Америабанк открывает для своих клиентов прямой доступ к Армянской фондовой бирже
|Глава грузинского МВД посетит Армению
|В Армении опровергают сообщения российской стороны о причастности депутата НС к контрабанде российских алмазов
|Телефонный разговор Министра иностранных дел Туркменистана с руководством Государственного департамента США
|Начался новый этап профессиональной подготовки будущих сотрудников полицейской гвардии - МВД
|Папикян провел заседание коллегии при министре обороны Армении
|Восстановлены права собственности Республики Армения на земельный участок, прилегающий к телебашне
|Глава МИД Армении едет в Китай
|Дашнакцакан: Атака на греческую православную церковь Святого Илии в Дамаске в очередной раз обнажила темное лицо терроризма
|В Армении станет немного прохладнее - прогноз синоптиков
|Экс-чиновник МЧС Армении представил алгоритм действий на фоне угрозы проникновения в страну радиации из Ирана
|Армения и Италия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере защиты прав лиц с ограниченными возможностями
|В Армении отметили вырисовывание первых "цветочков" визита Пашиняна в Турцию - ОИС выдвигает территориальные требования к Еревану
|Карапетян из застенок "Армавира": Нынешним властям удалось добиться полного разрушения внешней безопасности государства
|Плановые отключения электроэнергии 23 июня
|Замглавы МИД России: Решение по вопросу членства в ОДКБ за Арменией
|Пашинян открестился от армян диаспоры
|Мирзоян провел телефонный разговор с Каллас
|Пашинян ждет Эрдогана в Армении весной 2026 года
|Читать больше
АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил нового руководителя Инспекционного органа безопасности пищевых продуктов.
Согласно решению главы кабмина от 24 июня Тигран Петросян освобожден от должности заместителя руководителя Инспекционного органа безопасности пищевых продуктов. Другим решением премьер-министра он назначен руководителем ведомства.
Напомним, что Армен Даниелян, назначенный на должность руководителя Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении в ноябре 2024 года, 30 апреля 2015 года был уволен (до этого он был заместителем руководителя Офиса по координации деятельности инспекционных органов в аппарате премьер-министра). Позднее, Антикоррупционный комитет сообщил о задержании Даниеляна и направлении ходатайства о его аресте в суд. Сообщается, что поводом для задержания стало подозрение в хищении имущества в особо крупном размере.
|Член правления Армянского фонда Франции выразил поддержку идеологии реальной Армении, продвигаемой Пашиняном
|В Мэрии представили программу действий на 2025-2028гг в рамках Платформы глобального партнерства
|Плановые отключения электроэнергии 25 июня
|Участники летней сессии ПАСЕ смогут ознакомиться с армянскими национальными костюмами
|Адвокат: прокуратура была вынуждена признать, что в отношении Левона Кочаряна было применено насилие со стороны полиции
|Самвел Карапетян переведен в УИУ <Ереван-Кентрон>
|Нарциссизм, граничащий с эксгибиционизмом? Пашинян готов доказать, что он не обрезан
|Мэрия готовит единую электронную платформу городских услуг
|Марукян Пашиняну: Захватить ЭСА невозможно, не нарушив Конституцию и законодательство Армении
|Мэрия признала неэффективность своих реформ в транспортной сфере - ожидается пересмотр мер по организации движения
|СМИ: Самвела Карапетяна могут перевести в "подвал" СНБ
|Вице-премьер РА: близится к завершению работа по формированию новой повестки отношений между Арменией и ЕС
|Пашинян: план национализации ЗАО "Электрические сети Армении" готов
|После скандальной отставки главы Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении на его место назначен замглавы ведомства
|Антикоррупционный комитет Армении: Сотрудники полиции стали пособниками преступления, совершив должностной подлог
|Азербайджанец Бахруз Самедов приговорен к 15 годам тюрьмы за переписку с армянами
|Из жизни ушел выдающийся армянский актер Гуж Манукян
|Эксперт: арест Самвела Карапетяна будет иметь самые серьезные последствия для Армении
|Азербайджан злонамеренно вводит в заблуждение Организацию исламского сотрудничества
|Армянская звезда Голливуда посетит "Золотой абрикос"
|Самвел Карапетян: скоро мы вместе достигнем общественной солидарности
|Абоненты Ucom могут пользоваться связью 5G в более 40 странах
|Cостоялся визит Министра иностранных дел Исламской Республики Иран Сейеда Аббаса Аракчи в Туркменистан
|Председатель НС Армении посетит Эстонию
|Совет по защите прав народа Арцаха анонсирует новый митинг в центре Еревана
|Самвел Карапетян инициировал юрпомощь для незаконно преследуемых в Армении
|Депутат в ПАСЕ: Армения, следующая цель экспансии со стороны тюркского мира
|Пашинян снял с должности таможенного атташе страны при посольстве Армении в России
|Адвокат: Мэра Степанакерта судят за то, что он не оставил госимущество врагу
|<Золотой абрикос> представил фильмы, включенные в международную конкурсную программу
|В МИД Армении считают искаженными и однобокими формулировки, содержащиеся в "Стамбульской декларации" ОИС
|Международный фестиваль короткометражного кино в этом году пройдет в двух городах
|ADM Diamonds отреагировала на сообщение о контрабанде алмазов из России
|Дочь Самвела Карапетяна: Мой отец - крупнейший благотворитель в современной истории Армении и Арцаха, и поистине - великий патриот.
|Самвел Карапетян подтвердил заявление своего адвоката об отказе в подаче апелляции
|Плановые отключения электроэнергии 24 июня
|Армянский премьер принял главу МВД Грузии
|Делегация главы МВД Грузии посетила "Цицернакаберд"
|Сторона защиты Самвела Карапетяна будет добиваться справедливости в ЕСПЧ
|Бизнесмен Карапетян отметил важность восстановления связь диаспоры с исторической родиной
|Амир Надери возглавит региональное жюри международного кинофестиваля <Золотой абрикос>
|Революционный шаг на рынке капитала Армении: Америабанк открывает для своих клиентов прямой доступ к Армянской фондовой бирже
|Глава грузинского МВД посетит Армению
|В Армении опровергают сообщения российской стороны о причастности депутата НС к контрабанде российских алмазов
|Телефонный разговор Министра иностранных дел Туркменистана с руководством Государственного департамента США
|Начался новый этап профессиональной подготовки будущих сотрудников полицейской гвардии - МВД
|Папикян провел заседание коллегии при министре обороны Армении
|Восстановлены права собственности Республики Армения на земельный участок, прилегающий к телебашне
|Глава МИД Армении едет в Китай
|Дашнакцакан: Атака на греческую православную церковь Святого Илии в Дамаске в очередной раз обнажила темное лицо терроризма
|В Армении станет немного прохладнее - прогноз синоптиков
|Экс-чиновник МЧС Армении представил алгоритм действий на фоне угрозы проникновения в страну радиации из Ирана
|Армения и Италия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере защиты прав лиц с ограниченными возможностями
|В Армении отметили вырисовывание первых "цветочков" визита Пашиняна в Турцию - ОИС выдвигает территориальные требования к Еревану
|Карапетян из застенок "Армавира": Нынешним властям удалось добиться полного разрушения внешней безопасности государства
|Плановые отключения электроэнергии 23 июня
|Замглавы МИД России: Решение по вопросу членства в ОДКБ за Арменией
|Пашинян открестился от армян диаспоры
|Мирзоян провел телефонный разговор с Каллас
|Пашинян ждет Эрдогана в Армении весной 2026 года
|Читать больше
|Дети из регионов Армении обеспечили местное ИТ-комьюнити самой крупной библиотекой когнитивных искажений
|Российский политолог о визите Алиева в Пекин: Кавказ становится намного ближе к Поднебесной
|Искандарян: Любой регион изнутри кажется более крупным и важным, чем снаружи
|Арам Аветис: Я чучело Одиссея
|Востоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента Турции
|Читать больше
|Когда власти говорят о необходимости смены Католикоса всех армян, речь не идет о его физическом удалении - вице-спикер
|В Армении будут отменены возрастные ограничения для поступления на службу в полицию
|Депутат НС: самое важное - не доводить российско-азербайджанское противостояние до границ Армении
|Католикос Всех армян <на мушке> у Пашиняна
|Протестующие у здания правительства Армении требуют привлечь Пашиняна к уголовной ответственности за высказывания в адрес ААЦ
|Католикос: при военной поддержке Турции Азербайджан совершил преступление, насильственно оккупировав Арцах
|Очередное дно пробито: Пашинян опубликовал матерное оскорбление в адрес епископа, а его супруга назвала священнослужителей педофилами
|Вице-премьер Армении и европейский чиновник выразили удовлетворение прогрессом в отношениях между Ереваном и Брюсселем
|Армения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООН
|Вардан Гукасян избран мэром Гюмри
|Саргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены власти
|Оппозиционный депутат: Все действия Пашиняна были направлены на то, чтобы оторвать Арцах от Армении и передать его Азербайджану
|Политик: Пашинян намеренно пожертвовал Арцахом для изменения стратегической ориентации Армении
|Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении кандидата в мэры Гюмри Вардана Гукасяна
|Партия "Демократическая Альтернатива" осудила заявление кандидата в мэры Гюмри от правящей партии об Арцахе