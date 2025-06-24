Вторник, 24 Июня 2025 10:24

АрмИнфо.Совет по защите прав народа Арцаха анонсирует новый митинг в центре Еревана. Он состоится 12 июля на площади Свободы.

В заявлении, распространенном Совет по защите прав народа Арцаха подчеркивается, что народ Арцаха полон решимости и готов к борьбе, и эта решимость - чёткий сигнал.

Далее Совет заявляет о проведении массового митинга. "Новый этап нашей борьбы начинается 12 июля в 18:00 с символической площади Свободы. Оттуда шествием мы направимся к соответствующим государственным учреждениям, где пройдут акции массового гражданского неповиновения.

Мы тверды в своих обещаниях и не свернём с избранного пути. Подробности наших действий будут сообщены как в ходе интервью, так и непосредственно на месте - в формате прямого общения. Наша цель - обеспечить сплочённое, организованное и эффективное сотрудничество ради общей задачи", - далее говорится в заявлении.

Далее Совет обратился с призывом к Армянской Апостольской церкви, Католикосату Великого дома Киликийского, всем организациям диаспоры, общественным и политическим силам Арцаха и Армении, властям Арцаха и всему армянскому народу: объединиться вокруг идеи Арцаха и сделать вопрос Арцаха всеармянской повесткой.

"Те, кто поддерживает нашу повестку, должны быть рядом с нами. Помним

- в 1988 году пробуждение Арцаха началось с народного восстания - с тем же духом, с той же идеей, с той же решимостью. Сегодня этот дух снова жив. Вместе - ради Арцаха, ради наших прав, ради армянского народа", - говорится в заявлении