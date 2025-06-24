Вторник, 24 Июня 2025 10:22

АрмИнфо.Российский бизнесмен армянского происхождения, глава группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян инициировал юридическую помощь для незаконно преследуемых в Армении. Об этом сообщил племянник бизнесмена Нарек Карапетян.

"Уважаемые соотечественники, если вы или член вашей семьи также подверглись незаконному уголовному преследованию и лишению свободы, по инициативе Самвела Карапетяна созданы группы защиты, которые будут бесплатно заниматься вашими делами и постараются добиться для вас справедливого решения", - сообщил Нарек, опубликовав список с контактами адвокатов, которые готовы оказать юридическую помощь. Все расходы на адвокатов взяла на себя семья Карапетяна.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Его защита уже подала апелляцию на данный вердикт в вышестоящую инстанцию.