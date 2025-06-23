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АрмИнфо.Мэра Степанакерта Давида Саркисяна судят за то, что он не оставил госимущество врагу. Об этом на своей странице в Фейсбук написал адвокат Рома Ерицян.
"Сегодня состоялось судебное заседание по делу мэра Степанакерта Давида Саркисяна. Напомним, его обвиняют в том, что он не передал ряд автомобилей врагу, а перевез их в Армению и передал лицам, которые их перевезли.
По мнению прокуратуры, действия Саркисяна нанесли существенный ущерб интересам государства и общества", - отметил адвокат.
Напомним, что Саркисян был арестован на 20 дней 27 мая 2024 года. Ему предъявлено обвинение по 3 пункту 3 части статьи 255 и 2 части статьи 457 Уголовного кодекса РА по делу о хищении особо крупного имущества и подделке документов.
Затем, на судебном заседании, состоявшееся 13 июня судья Масис Мелконян полностью удовлетворил ходатайство следователя, и применил в отношении мэра Степанакерта меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Защита считает дело в отношении мэра Степанакерта политизированным.
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