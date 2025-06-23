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 Понедельник, 23 Июня 2025 19:25
Марианна Мкртчян

Адвокат: Мэра Степанакерта судят за то, что он не оставил госимущество врагу

Адвокат: Мэра Степанакерта судят за то, что он не оставил госимущество врагу

АрмИнфо.Мэра Степанакерта Давида Саркисяна судят за то, что он не оставил госимущество врагу. Об этом на своей странице в Фейсбук написал адвокат Рома Ерицян.

"Сегодня состоялось судебное заседание по делу мэра Степанакерта Давида Саркисяна.  Напомним, его обвиняют в том, что он не передал ряд автомобилей врагу, а перевез их в Армению и передал лицам, которые их перевезли.

По мнению прокуратуры, действия Саркисяна нанесли существенный ущерб интересам государства и общества", - отметил адвокат.

Напомним, что Саркисян был арестован на 20 дней 27 мая 2024 года. Ему предъявлено обвинение по 3 пункту 3 части  статьи  255 и 2 части статьи  457 Уголовного кодекса РА по делу о хищении особо крупного имущества и подделке документов.

Затем, на судебном заседании, состоявшееся 13 июня судья Масис Мелконян полностью удовлетворил ходатайство следователя, и применил в отношении мэра Степанакерта меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Защита считает дело в отношении мэра Степанакерта политизированным. 

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