Понедельник, 23 Июня 2025 15:42

АрмИнфо. Российский бизнесмен армянского происхождения, глава группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян распространил четвертое по счеты письмо через свою юридическую команду из застенок уголовно- исправительного учреждения (УИУ) "Армавир", в котором отметил важность восстановления связь диаспоры с исторической родиной.

В письме, переданном через адвокатов, Карапетян констатировал, что за короткий промежуток времени нахождения у власти Никола Пашиняна удалось полностью уничтожить присутствие диаспоры в жизни Республики Армения.

По его словам, абсурдно, что соотечественникам из Франции, Голландии, России и других стран запрещают въезд в Армению, признав их персонами нон грата.

Карапетян добавил, что этим властям за короткий промежуток времени удалось свести к минимуму патриотические желания бизнесменов диаспоры инвестировать на Родине, создавать рабочие места на Родине.

"В конце концов, наша диаспора - это не только огромный потенциал для создания экономической и деловой ценности на родине, но и мощная лоббистская сила. Все это также является следствием высокомерного поведения небольшой группы пенсионеров, которые вмешиваются во внутренние дела других стран через свои НПО.

Иногда создается неприемлемое впечатление, что Диаспора не нуждается в Республике Армения, а Армения не нуждается в Диаспоре, из-за чего наша страна потеряла своего самого большого и ценного союзника для развития Армении. Наша страна почти потеряла свой самый ценный и неизмеримый капитал - нашу диаспору, и они успешно достигли точки, когда Армения не имеет никаких инвестиций от диаспоры. Диаспора вновь должна стать одним из столпов Армении. Мы будем бороться", - написал Карапетян.

Примечательно, что премьер Армении Никол Пашинян на встрече с армянами Стамбула сообщил, что целью его встреч с представителями армянской общины в ходе зарубежных визитов является и в том, чтобы они на него не надеялись. Пашинян заявил, что армяне сами должны решать свои проблемы с представителями властей государства, в котором проживают.