Понедельник, 23 Июня 2025 13:55

АрмИнфо. Пресс-секретарь депутата Национального Собрания РА от правящей фракции "Гражданский договор" Хачатура Сукиасяна Анна Мкртчян опровергла сообщения российских СМИ о краже у компании "АЛРОСА" алмазов и их поставкам в компанию, связанную с депутатом.

"Сегодня в российской прессе была распространена дезинформация о том, что в России арестована группа, которая похитила алмазы у компании "АЛРОСА" и якобы поставляла их компании депутата НС РА Хачатура Сукиасяна. Хочу сообщить, что это очередная фейковая новость, она не имеет ничего общего с реальностью и полностью сфабрикована. Это продолжение предыдущей дезинформации о том, что Хачатур Сукиасян якобы собирается приобрести "Электрические сети Армении" для последующей перепродажи туркам. Сценарий тот же, и я думаю, что таких новостей будет еще больше. Можно сказать, объявлена информационная война. Повторяю еще раз, эта новость - дезинформация", - отметила Анна Мкртчян.

Напомним, официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что силовики задержали банду воров, похитивших алмазы у АК "АЛРОСА" для контрабандного вывоза в Армению, среди задержанных - сотрудник компании. В ходе визита изъято около 200 тыс. карат необработанных алмазов, деньги и ювелирные изделия. Как сообщило агентство, <похищенные алмазы, якобы, доставлялись в Армению в ООО "АДМ Даймонд", бенефициаром которого является армянский предприниматель, депутат НС РА Сукиасян Х.А".

Отмечается, что организаторами противоправной деятельности являются двое граждан Армении, находящиеся в международном розыске за контрабанду необработанных алмазов.