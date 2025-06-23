Понедельник, 23 Июня 2025 10:54

АрмИнфо.Впервые со стороны Организации исламского сотрудничества (ОИС), поддержано право "систематически и насильственно изгнанных" азербайджанцев, "на возвращение" в Армению. Об этом констатирует политолог Карен Игитян.

Он констатировал, что данное требование было озвучено по итогам 51-й сессии Совета министров иностранных дел ОИС в Турции, где была принята т. н. "Стамбульская декларация" и пять резолюций, выдвинутых Азербайджаном.

С его слов, это произошло пока весь мир следил за ударами США по Ирану. "Кроме того, Армению призвали устранить препятствия для подписания мирного договора. Также ОИС осудила осуждены отказ Еревана от диалога с "Общиной Западного Азербайджана", осудила "акты геноцида" (Ходжалу и пр), "агрессия Армении", "уничтожение исламских памятников культуры" Арменией и прочее и прочее.

А правящие в Армении коллеги Алиева, рассказывают, что Азербайджан, мол, просто хочет перемещаться по дорогам. Что хочет Азербайджан, ещё с 1919 года, на карте ниже. И это не всё", - добавил эксперт.

В свою очередь оппозиционный депутат армянского парламента от фракции "Честь имею" Тигран Абрамян констатировал, что стали вырисовываться первые "цветочки " визита Пашиняна в Турцию. В частности, по его словам, они были обозначены на заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Стамбуле по инициативе Азербайджана был принят документ под названием "Стамбульская декларация" и 5 резолюций, в которых также упоминается Армения.

"В этой декларации было закреплено "право на возвращение насильственно перемещенных азербайджанцев" в Армению (представленную в документе как "Западный Азербайджан"). Более того, Армению призвали устранить препятствия, которые позволили бы ей подписать мирный договор.

В условиях отказа армянского правителя защищать права арцахцев и, в частности, коллективное возвращение и тему оккупированных территорий Армении, Азербайджан выдвигает на международную повестку дня термин "Западный Азербайджан", включающий в себя значительную часть нынешней Армении.

Более того, в условиях ненасытных амбиций Азербайджана в переговорном процессе, неподписание документа также бьет по Армении. Правительство загнало страну в турецкую ловушку, где единственная роль Армении - просто подчиняться и терпеть получаемые пощечины", - подытожил депутат.