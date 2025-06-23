Понедельник, 23 Июня 2025 10:53

АрмИнфо. Российский бизнесмен армянского происхождения, глава группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян распространил третье по счеты письмо через свою юридическую команду из застенок уголовно- исправительного учреждения (УИУ) "Армавир".

В письме под заголовком "Что удалось нынешним властям?", бизнесмен констатировал, что нынешним властям удалось добиться полного разрушения внешней безопасности государства.

"Им удалось целиком испортить отношения с главным союзником и разрушить связи со всеми военными партнёрами, внушая народу иллюзии о "перекрёстках" и мечты о мире. В результате над нашей страной нависли несколько "топоров": Турция, Азербайджан, уже даже Пакистан.

Мы потеряли Арцах - армянский Арцах, обладающий уникальной тысячелетней исторической ценностью, который был сохранён ценой крови. После этого, под дешёвыми и лживыми обещаниями мирного договора, началась поэтапная сдача территорий Республики Армения. Они разрушили вооружённые силы. После всех этих сдач и разрушений единственным средством защиты границ страны остались бинокли в руках нескольких непонятных людей", - отметил он.

По словам Карапетяна, под ложными обещаниями, будто вскоре будет подписан мирный договор, нынешняя власть с унизительной поспешностью бросилась гоняться за лидерами соседних стран, обесценив веками заслуженное право армянина жить достойно.

"Вскоре внешняя безопасность нашей страны будет восстановлена, а достоинство - возвращено. Будем бороться!", - говорится в его послании.

В еще одном письме Карапетян пообещал создать адвокатскую группу, чтобы помогать гражданам, которых по политическим мотивам содержат в тюрьмах Армении.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Его защита уже подала апелляцию на данный вердикт в вышестоящую инстанцию.