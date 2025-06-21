Суббота, 21 Июня 2025 14:47

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян открестился от армян диаспоры и призвал их самостоятельно решать свои проблемы. Соответствующую позицию он выразил на встрече с армянами Стамбула.

"Я не могу быть премьером всех армян. У нас на это нет ни юридических прав, ни ресурсов, ни инструментов. Премьер Армении не ответственен за всех армян мира, и я эти общинные встречи провожу, чтобы сказать: люди не надейтесь на меня, вы в своих общинах решайте свои проблемы сами", - сказал он. Эта фраза армянского премьера вызвала смех в зале.

При этом он выразил убеждение, что те, кто пытается вогнать Армению в повестку того, что руководитель Армении руководитель всех армян мира, толкают страну на край пропасти. Для наглядности он задался вопросом, как он, к примеру, может одновременно решать проблемы армян Ирана и Израиля или Украины и России. По его словам, это просто нереалистично.

"Проблемы армянской общины не могут стать темой повестки межгосударственных отношений. В этом мое глубокое убеждение. Подобного рода вопросы должны решаться на уровне общины и государства, где они проживают. Мы не может решать проблемы армян Стамбула, вы должны их решать сами, поскольку вы здесь живете", - сказал Пашинян.