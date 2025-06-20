Пятница, 20 Июня 2025 14:59

АрмИнфо. Правительство Армении компенсирует транспортные расходы в размере 5,280 млн драм на перевозку гуманитарного груза в Сирию. Решение об этом принято на заседании кабмина республики.

Как отмечается в обосновании проекта решения, средства будут выделены путем перераспределения финансовых ресурсов, предусмотренных госбюджетом страны текущего года. 23 апреля 2025 года решением правительства Министерству внутренних дел РА было поручено доставить гуманитарную помощь - продовольствие и медикаменты - для поддержки лиц, оказавшихся в тяжелом социально- экономическом положении в результате событий, происходящих в Сирии. Однако в период представления вышеуказанного проекта постановления не было представлено ни одного финансового запроса, связанного с перевозкой, поскольку информация о ценах отсутствовала. По этой причине в рамках Проекта предлагается выделить 5,280 млн драм на организацию перевозки груза.