Четверг, 19 Июня 2025 19:10

АрмИнфо.Председателем жюри международной конкурсной программы международного кинофестиваля <Золотой абрикос> стане мавританский режиссер, лауреат Каннского кинофестиваля, премии Cesar (национальная кинопремия Франции) Абдеррахман Сисако. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе кинофестиваля.

Абдеррахман Сисако - обладатель более 20 престижных кинонаград. Он входил в состав жюри Берлинского (2003) и Каннского (2000, 2003, 2007) кинофестивалей, а также возглавлял комиссию крупнейшей французской киношколы La Femis в 2008 году.

В 2015 году фильм Сисако <Тимбукту> (2014г.) получил сразу три премии Cesar - за лучший оригинальный сценарий, лучшую режиссуру и лучший фильм. Этот же фильм принес режиссеру Золотую пальмовую ветвь на 67-м Каннском кинофестивале.

Примечательно, что впервые в истории фестиваля <Золотой абрикос> его почётным гостем станет режиссёр из Африки.

<Сисако считается одним из самых чутких голосов мирового кино, поднимающих темы человеческого достоинства, сострадания, справедливости и толерантности>, - говорится в источнике.

Отметим, что в этом году кинофестиваль <Золотой абрикос> пройдёт с 13 по 20 июля, в ходе которого ереванскому зрителю по традиции будут представлены киноработы, отобранные на ведущих международных кинофестивалях (Каннском, Берлинском, Венецианском и др). Ожидается визит выдающихся деятелей мирового кино, которые поделятся с публикой своим опытом и искусством.