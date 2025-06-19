Четверг, 19 Июня 2025 15:49

АрмИнфо. Учитывая высокий авторитет Армянской апостольской церкви (ААЦ) в обществе, особенно среди его патриотического крыла, Никол Пашинян решил создать искусственный повод для зачистки политических оппонентов именно среди сторонников христианских ценностей и развития конструктивных отношения Армении с Россией. Об этом с EADaily поделился своим мнением политолог Александр Матюшин.

По мнению политолога, арест Самвела Карапетяна является следствием провокации Пашиняна в форме грубой атаки властей на ААЦ. Его расчет подтолкнуть бизнесмена к публичной защите церкви оправдался.

Истинной целью режима, считает Матюшин, в этом контексте является создание повода для рейдерского захвата (под предлогом национализации) бизнес-актива Карапетяна ("Электросети Армении"). Это еще один шаг сближения Еревана с Западом, направленный на выдавливание России из экономической сферы Армении, и подготовка к последующей передаче американцам и европейцам немногочисленных значимых армянских активов в обмен на политическую поддержку на парламентских выборах в 2026 году.

Политолог выразил уверенность, что подобные шаги режима Пашиняна следует, скорее всего, ожидать также в отношении Зангезурского медно-молибденового комбината и Армянской атомной электростанции, где также присутствуют российские капиталы.

<Самвел Карапетян известен тем, что имеет широкие связи с армянской общиной в России. При его участии она сохраняет как культурные и духовные связи с исторической родиной, так и имеет возможность эффективно вести трансграничный бизнес с Россией, прибыль от которого составляет не менее 15 процентов бюджета Армении. С этой точки зрения можно констатировать, что Пашинян твердо стал на путь Украины и Молдавии, предусматривающий полный отказ от национальной идентичности (уничтожение ААЦ) и передачу страны под негласное внешнее управление западных кураторов Пашиняна и его команды. Маски сброшены>, - подчеркнул Александр Матюшин.