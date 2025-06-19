Четверг, 19 Июня 2025 15:25

АрмИнфо. Фонд <Керон> в рамках своей программы Talent Pool (Фонд талантов) пригласит в Армению жить, работать и делиться своим опытом талантливых музыкантов, специалистов с других стран, которые восполнят ряды Национального филармонического оркестра.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве 19 июня подписали директор Национального филармонического оркестра Армении Норайр Назарян и председатель фонда <Керон> Ванане Араркцян. В беседе с журналистами на полях церемонии подписания меморандума, художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра Эдуард Топчян отметил, что сегодня в оркестре не хватает солирующих партий тромбона, флейты-пикколо, фагота, трубы и валторны. Он выразил надежду, что благодаря этой инициативе удастся привлечь и восполнить имеющийся в Национальном оркестре пробел европейскими музыкантами высокого уровня.

Эти музыканты, по словам маэстро Топчяна, будут также преподавать молодому поколению армянских музыкантов, что позволит через несколько лет иметь хорошую духовую школу в Армении, с которой сейчас, как он признался, мы испытываем некоторые трудности. Подрастающее поколение, благодаря этому в будущем сможет восполнить ряды не только Филармонического, но и других оркестров Армении и в результате представить музыкальное классическое искусство миру на высоком уровне.

<Будет очень неверно просто хвастаться хорошим оркестром, который у нас сегодня есть. Нужно очень внимательно думать о завтрашнем дне, поскольку ресурс будущего, к примеру, через 10-15 лет, под угрозой. И этот проект в некотором роде о руке помощи>, - подчеркнул Эдуард Топчян.

Глава фонда <Керон> Ванане Араркцян заметила в свою очередь, что в рамках принятой политики Фонд имеет 5 стратегических направлений,

которые нацелены на изменение среды в нашей стране. Среди этих 5 направлений, набольшее внимание <Керон> уделяет именно искусству и культуре, учитывая вес реализованных программ по этим направлениям. <И для нас большая честь работать со структурой, имеющей вековую историю, и я уверена, что по истечению лет, в долгосрочной перспективе, мы увидим плоды нашего сотрудничества>, - подчеркнула она.

Отметим, программа <Фонд талантов> фонда <Керон> нацелена на привлечение ведущих специалистов из различных сфер по всему миру, создание устойчивых возможностей для их жизни и работы в Армении сроком от 3 до 5 и более лет, а также поощрение сотрудничества и передачи знаний между сферами для стимулирования инноваций и роста.

Сам фонд <Керон> был создан совсем недавно - весной 2024г. Его миссия в содействии трансформационным изменениям в Армении через инициативы, которые поддерживают культуру, образование, спорт, здравоохранение и территориальное развитие, одновременно поддерживая талантов со всего мира и усиливая местные возможности.