Четверг, 19 Июня 2025 11:18

АрмИнфо. На пленарном заседании Национального Собрания РА 19 июня депутат НС, член группы "Альтернативные проекты" Элинар Варданян поставила вопрос об адекватности властей Армении.

"У меня вопрос к вам, вы адекватны? Вы что, действительно не видите всего того, что происходит вокруг Армении? Вы адекватны, когда с трибуны Национального Собрания говорите о национализации компаний? Я не сомневаюсь, что вы пойдете на этот шаг, и отберете ЗАО "Электрические сети Армении", как не сомневаюсь и в том, что в один прекрасный день отберете и компании, находящиеся под контролем сидящих в парламенте предпринимателей. Только вот вряд ли вы понимаете, под какой удар ставите нынешние и будущие инвестиции", - сказала депутат, указав на наличие ряда факторов, которые являются превалирующими для любого инвестора: стабильность, прогнозируемость, вызывающая доверие правовая система.

"Когда правящая сила в унисон угрозам главы правительства, лишь кивает головой, заявляя о необходимости национализации сетей, практически всем инвесторам становится понятно, что в этой стране невозможно что-либо прогнозировать, а тем более, невозможно утверждать о стабильности в стране. Когда инвестор поворачивается в сторону Армении, он не может не обратить внимание на тот факт, что правовая система страны руководствуется приказами главы государства, и, как следствие, это свидетельствует об отсутствии для него каких-либо правовых гарантий", - подчеркнула депутат.

Она также обратила внимание на проблемы с армянскими грузами в Грузии, где по своему решают, пропускать тот или иной груз или нет. Варданян отметила, что пропуск нескольких десятков армянских машин на территории соседнего государства власти представляют как большое достижение. "Только вот скажите мне, как в такой ситуации можно ожидать притока инвестиций? Собственно, сама статистика свидетельствует об их сокращении. Если в 2023 году объемы прямых иностранных инвестиций составляли $584 млн, то спустя год они уменьшились более чем в три раза, составив $138,5 млн. Это говорит о том, что у инвесторов имеются более чем серьезные опасения в отношениях с властями страны", - подчеркнула парламентарий, добавив, что любой инвестор, прежде чем пожелает придти в Армению, изучив только фейсбуковские записи главы правительства, поймет, что речь идет о несерьезном государстве.

Между тем, как заметила депутат, в условиях более чем серьезных геополитических процессов, власти страны со свечками в руках решают

вопрос целибата. "В свое время у действующего премьер-министра был более менее грамотный помощник по правовым вопросам. Сегодня его нет, но неужели невозможно найти одного компетентного человека, который порекомендовал бы вам избегать делать непонятные записи в социальных сетях, поскольку завтра за них вы ответите в соответствии с действующим законодательством", - резюмировала Варданян.