Среда, 18 Июня 2025 19:51

АрмИнфо. С сожалением приходится констатировать, что ирано-израильское противостояние все более обостряется. Об этом 18 июня в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

По его словам, позиция официального Еревана по данному вопросу общеизвестна. Будучи проводником мира в регионе, Армения стремится к миру и в других регионах земного шара. "Но мы видим, что не во всех случаях удается этого добиться. В этих условиях мы хотим внести свою лепту в решении гуманитарных проблем граждан, оказавшихся на территории Ирана и Израиля. Одним словом, мы в процессе, свидетельством чему является обращение Индии по перевалке индийских студентов, с аналогичной просьбой обратились и некоторые африканские страны, к примеру, Зимбабве. Границы Армении в качестве перевалочного пункта пересекают граждане Франции, Китая, других стран. Если оценивать ситуацию с прагматичной точки зрения, то в ближайшее время эти объемы увеличатся", - отметил Арарат Мирзоян.