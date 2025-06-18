|Армения и НАТО обсудили перспективы углубления сотрудничества
|Армения и Франция обсудили возможности реализации совместных программ по развитию виноделия в сферах образования и археологии
|В МОНКС придали важность изучению грузинского языка как иностранного в школах Армении
|Делегация МВД Армении приняла участие в Глобальной конференции по сотрудничеству в области общественной безопасности в Китае
|Генпрокуратура обратилась в Антикоррупционный суд с иском о конфискации незаконно нажитого имущества у Гагика Царукяна
|Президенты Армении и Ирака обсудили вопросы повестки двухсторонних отношений
|Кампания по финансовой грамотности с IDBank и Idram в Капане
|Католикос Всех армян и представители альянса "Спасем Армению" обсудили вопросы реализации прав арцахцев
|Вардан Гукасян высказал уважение движению <По-нашему>
|Премьер-министр РА своим вопросом к бывшим президентам РА вывел внутриполитическую дискуссию на уровень, который может поставить под угрозу национальную безопасность Армении
|Пока не готов говорить: Мэр Гюмри воздержался от заявлений о выборах
|Экс-глава охраны Сержа Саргсяна заявил, что не давал показаний против третьего президента Армении
|Армения придаёт большое значение углублению отношений с африканскими странами и стремится к развитию сотрудничества с регионом - президент РА
|Оппозиционер: Власти Армении упорно вводят общественность в заблуждение, что подписанная в Вашингтоне декларация прорвёт блокаду Армении
|Вице-премьер Болгарии приветствовал декларацию и установление мира, подписанные между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне 8 августа
|Совет НДП осудил заявление премьера Армении о создании "Четвертой Республики"
|Примут Армению в ЕС, или нет? Пашинян рассказал, какую задачу он поставил перед командой в этом процессе
|В Офисах трех президентов Армении ответили Пашиняну
|Министр здравоохранения: Армения никогда не провоцировала войну
|Никол Пашинян выступит на осенней сессии ПАСЕ
|Премьер РА: экс-директор ANIF Давид Папазян <вспомнил о том, что Пашинян <разбил наши надежды> как только оказался в международном розыске
|Гагик Царукян представил детали инициативы "Предложение Армении"
|Итальянская делегация посетила "Цицернакаберд"
|Корреспондент АрмИнфо - лауреат конкурса МИД Казахстана в номинации <Туризм>
|Пашинян: говорят, что я сказал <Правительство - это я>. А кто же еще?
|Тюрколог: Ложная повестка "Четвертой республики" направлена на превращение Армении в турецкий вилайет
|Пашинян: новая Конституция сделает демократию в Армении более институциональной
|Армения встала на путь устойчивого развития, используя научный и инновационный потенциал своего народа - президент РА
|Замглавы МИД Армении принял участие на закрытой министерской дискуссии "Поощрение и защита прав человека в рамках реформ ООН80"
|У нас особый случай, когда лидером, гарантом и носителем ценностей демократии в Армении является власть: Пашинян
|Экс-член правления АНК Арамазд Каламкарян назначен главой Водного комитета Армении
|Мозг, воин, и фулл-хаус: Пашинян обратился к экс-президентам Армении
|Президент Туркменистана принял участие в пленарном заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи
|Объявлены номинанты на премию "Аврора" 2025 года
|В Нью-Йорке состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана
|СМИ: Армения согласилась выполнить условие Азербайджана по обмену 10 армянских военнослужащих на 2 граждан Сирии
|Экс-депутат: Это позор, что даже спустя 5 лет после войны 2020 г власти Армении не представили список жертв той войны
|Арам I на встрече с Феофилом V в Астане подчеркнул важность дальнейшего укрепления сотрудничества между церквями Иерусалима
|Еврокомиссар Кос подытожила визиты в Азербайджан и Армению
|Скончался командир легендарного танка у Шуши, полковник Гагик Авшарян
|Одному из фигурантов покушения на Арарата Мирзояна переквалифицировали обвинение
|Жизнь в приграничных селах Армении – разносторонний взгляд на одни и те же проблемы
|Нормализация отношений между Турцией и Арменией может открыть новые возможности для Вана - президент местной ТПП
|Rate.am и IDBank запускают онлайн-платформу для торговли валютой по лучшим рыночным курсам
|Должностное лицо полиции присвоило талоны на бензин на 2,2 млн. драмов
|Прием Армении и Азербайджана в ШОС требует консенсусного решения - экс-генсек
|Известно имя нового посла Ирана в Армении
|За 10 лет количество детей в домах опеки сократилось в 5 раз - Арсен Торосян
|Секретарь Совбеза Армении провел телефонный разговор с советником премьера Индии по нацбезопасности
|Замглавы Минобороны Армении поучаствовал в "Днях НАТО" в Остраве
|Группа граждан провела акцию протеста у парламента и СНБ Армении в поддержку архиепископа Микаэла
|Азербайджанский эксперт считает, что Баку не ставит территориальных претензий перед Ереваном
|Министр обороны Армении рассказал о текущем уровне сотрудничества с НАТО
|Депутат НС: Южный Кавказ может и должен стать регионом связующих мостов, а не разделительных линий
|Секретарь Совбеза: Армения высоко ценит партнёрство с НАТО в различных форматах
|Вице-спикер НС: Надеемся, что соглашение с Азербайджаном будет подписано и ратифицировано как можно скорее
|Турецкий парламентарий: В отношениях между Арменией, Турцией и Азербайджаном открывается новая страница
|В Армении покажут инсталляцию They say we have to leave об этнической чистке и изгнании армян Арцаха
|Адвокат о решении Конституционного суда: Многие решения сегодня принимаются для формирования искусственной повестки
|Марта Кос: Связи Армения-ЕС крепче, чем когда-либо
|Читать больше
АрмИнфо. Пресс-служба главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна выступила с заявлением в связи судебным преследованием бизнесмена.
В заявлении подчеркивается, что предъявленные Самвелу Карапетяну обвинения являются явной попыткой давления.
"Самвел Карапетян всегда выступал и выступает в защиту интересов армянского народа, Армянской Апостольской Церкви и национальных ценностей. Его слова и действия направлены исключительно на мирную защиту прав граждан и свободы вероисповедания", - говорится в заявлении пресс-службы бизнесмена.
Напомним, что Самвел Карапетян был задержан текущей ночью в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. В данный момент проходит заседание суда для определения меры пресечения Карапетяну.
|Армения и НАТО обсудили перспективы углубления сотрудничества
|Армения и Франция обсудили возможности реализации совместных программ по развитию виноделия в сферах образования и археологии
|В МОНКС придали важность изучению грузинского языка как иностранного в школах Армении
|Делегация МВД Армении приняла участие в Глобальной конференции по сотрудничеству в области общественной безопасности в Китае
|Генпрокуратура обратилась в Антикоррупционный суд с иском о конфискации незаконно нажитого имущества у Гагика Царукяна
|Президенты Армении и Ирака обсудили вопросы повестки двухсторонних отношений
|Кампания по финансовой грамотности с IDBank и Idram в Капане
|Католикос Всех армян и представители альянса "Спасем Армению" обсудили вопросы реализации прав арцахцев
|Вардан Гукасян высказал уважение движению <По-нашему>
|Премьер-министр РА своим вопросом к бывшим президентам РА вывел внутриполитическую дискуссию на уровень, который может поставить под угрозу национальную безопасность Армении
|Пока не готов говорить: Мэр Гюмри воздержался от заявлений о выборах
|Экс-глава охраны Сержа Саргсяна заявил, что не давал показаний против третьего президента Армении
|Армения придаёт большое значение углублению отношений с африканскими странами и стремится к развитию сотрудничества с регионом - президент РА
|Оппозиционер: Власти Армении упорно вводят общественность в заблуждение, что подписанная в Вашингтоне декларация прорвёт блокаду Армении
|Вице-премьер Болгарии приветствовал декларацию и установление мира, подписанные между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне 8 августа
|Совет НДП осудил заявление премьера Армении о создании "Четвертой Республики"
|Примут Армению в ЕС, или нет? Пашинян рассказал, какую задачу он поставил перед командой в этом процессе
|В Офисах трех президентов Армении ответили Пашиняну
|Министр здравоохранения: Армения никогда не провоцировала войну
|Никол Пашинян выступит на осенней сессии ПАСЕ
|Премьер РА: экс-директор ANIF Давид Папазян <вспомнил о том, что Пашинян <разбил наши надежды> как только оказался в международном розыске
|Гагик Царукян представил детали инициативы "Предложение Армении"
|Итальянская делегация посетила "Цицернакаберд"
|Корреспондент АрмИнфо - лауреат конкурса МИД Казахстана в номинации <Туризм>
|Пашинян: говорят, что я сказал <Правительство - это я>. А кто же еще?
|Тюрколог: Ложная повестка "Четвертой республики" направлена на превращение Армении в турецкий вилайет
|Пашинян: новая Конституция сделает демократию в Армении более институциональной
|Армения встала на путь устойчивого развития, используя научный и инновационный потенциал своего народа - президент РА
|Замглавы МИД Армении принял участие на закрытой министерской дискуссии "Поощрение и защита прав человека в рамках реформ ООН80"
|У нас особый случай, когда лидером, гарантом и носителем ценностей демократии в Армении является власть: Пашинян
|Экс-член правления АНК Арамазд Каламкарян назначен главой Водного комитета Армении
|Мозг, воин, и фулл-хаус: Пашинян обратился к экс-президентам Армении
|Президент Туркменистана принял участие в пленарном заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи
|Объявлены номинанты на премию "Аврора" 2025 года
|В Нью-Йорке состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана
|СМИ: Армения согласилась выполнить условие Азербайджана по обмену 10 армянских военнослужащих на 2 граждан Сирии
|Экс-депутат: Это позор, что даже спустя 5 лет после войны 2020 г власти Армении не представили список жертв той войны
|Арам I на встрече с Феофилом V в Астане подчеркнул важность дальнейшего укрепления сотрудничества между церквями Иерусалима
|Еврокомиссар Кос подытожила визиты в Азербайджан и Армению
|Скончался командир легендарного танка у Шуши, полковник Гагик Авшарян
|Одному из фигурантов покушения на Арарата Мирзояна переквалифицировали обвинение
|Жизнь в приграничных селах Армении – разносторонний взгляд на одни и те же проблемы
|Нормализация отношений между Турцией и Арменией может открыть новые возможности для Вана - президент местной ТПП
|Rate.am и IDBank запускают онлайн-платформу для торговли валютой по лучшим рыночным курсам
|Должностное лицо полиции присвоило талоны на бензин на 2,2 млн. драмов
|Прием Армении и Азербайджана в ШОС требует консенсусного решения - экс-генсек
|Известно имя нового посла Ирана в Армении
|За 10 лет количество детей в домах опеки сократилось в 5 раз - Арсен Торосян
|Секретарь Совбеза Армении провел телефонный разговор с советником премьера Индии по нацбезопасности
|Замглавы Минобороны Армении поучаствовал в "Днях НАТО" в Остраве
|Группа граждан провела акцию протеста у парламента и СНБ Армении в поддержку архиепископа Микаэла
|Азербайджанский эксперт считает, что Баку не ставит территориальных претензий перед Ереваном
|Министр обороны Армении рассказал о текущем уровне сотрудничества с НАТО
|Депутат НС: Южный Кавказ может и должен стать регионом связующих мостов, а не разделительных линий
|Секретарь Совбеза: Армения высоко ценит партнёрство с НАТО в различных форматах
|Вице-спикер НС: Надеемся, что соглашение с Азербайджаном будет подписано и ратифицировано как можно скорее
|Турецкий парламентарий: В отношениях между Арменией, Турцией и Азербайджаном открывается новая страница
|В Армении покажут инсталляцию They say we have to leave об этнической чистке и изгнании армян Арцаха
|Адвокат о решении Конституционного суда: Многие решения сегодня принимаются для формирования искусственной повестки
|Марта Кос: Связи Армения-ЕС крепче, чем когда-либо
|Читать больше
|Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
|Политолог: Если "новый армянин" станет хозяином страны, Армении больше не будет.
|Эксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церкви
|Политолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном Кавказе
|Политолог: Власти Армении создают "иллюзию безопасности" в условиях сохранения угроз безопасности перед страной
|Читать больше
|<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
|Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
|Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>
|Осканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулирует
|В Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графики
|Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
|Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
|Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
|Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
|В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта
|Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест
|Политик: Процесс, направленный на мир, это ещё не мир
|Азербайджан продолжает вандализм в оккупированном Арцахе - снесен памятник Ашоту Гуляну
|Оппозиционер: власти увидят ответ народа, будут очень конкретные мероприятия
|Трамп в эфире The Mark Levin Show заявил, что ему удалось урегулировать 35-летний конфликт между Азербайджаном и Албанией