Среда, 18 Июня 2025 17:41

АрмИнфо. Пресс-служба главы группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна выступила с заявлением в связи судебным преследованием бизнесмена.

В заявлении подчеркивается, что предъявленные Самвелу Карапетяну обвинения являются явной попыткой давления.

"Самвел Карапетян всегда выступал и выступает в защиту интересов армянского народа, Армянской Апостольской Церкви и национальных ценностей. Его слова и действия направлены исключительно на мирную защиту прав граждан и свободы вероисповедания", - говорится в заявлении пресс-службы бизнесмена.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан текущей ночью в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. В данный момент проходит заседание суда для определения меры пресечения Карапетяну.