Среда, 18 Июня 2025 14:16

АрмИнфо. Президенту Группы компаний "Ташир", бизнесмену и меценату Самвелу Карапетяну предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти. Об этом 18 июня журналистам заявил адвокат Армен Фероян.

По его словам, в суд направлено ходатайство о применении в отношении бизнесмена меры пресечения в виде ареста. "Самвелу Карапетяну предъявлено обвинение в совершении противоправного деяния, он отрицает предъявленные ему обвинения", - отметил адвокат, указав на абсурдность предъявленных обвинений. Адвокат заметил, что каждый может еще раз посмотреть видео с участием Карапетяна и оценить степень опасности сделанных им заявлений, преступление это или не преступление.

Напомним, что накануне Самвел Карапетян выступил в защиту Армянской Апостольской Церкви, подвергшейся нападкам со стороны властей страны. Он, в частности, заявил, что "если политикам ничего не удастся в этом направлении, то мы вмешаемся в кампанию против Церкви".