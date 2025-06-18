Среда, 18 Июня 2025 10:13

АрмИнфо.Глава Службы национальной безопасности Армен Абазян освобожден от занимаемой должности. Соответствующее решение подписал премьер Никол Пашинян 18 июня.

"Руководствуясь ч.5 статьи 9 закона "Об общественной службе", частью 2 статьи 4.1 закона "Об органах национальной безопасности", освободить Армена Абазяна от должности директора Службы национальной безопасности Армении", - говорится в тексте решения, размещенном на официальном сайте правительства.

Отмечается также, что функции директора СНБ временно возлагаются на замдиректора структуры Андраника Симоняна.

Армен Абазян занимал должность главы СНБ с 8 ноября 2020 года. В

январе 2024 года был переназначен.