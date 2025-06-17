Вторник, 17 Июня 2025 18:24

АрмИнфо.Затягивание конфликта между Ираном и Израилем может привести к непредсказуемым последствия для Армении. Об этом в беседе с журналистами 17 июня заявил третий президент Армении Серж Саргсян, касаясь ситуации в регионе.

В связи с этим Саргсян подчеркнул важность принятия необходимых мер для противостояния возникающим вызовам. В частности, третий президент Армении указал на необходимость проведения организационных мероприятий, направленных на мобилизацию всех государственных органов и ресурсов.

Напомним, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 13 июня напала на Иран. Первой мишенью стали более шести военных баз близ Тегерана. В результате этого удара погибло не менее 20 иранских высокопоставленных военных, а также ученые в сфере ядерной физики. Среди погибших командующий Корпусом стражей исламской революции генерал Хоссейн Салами, начальник Генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, ученый-атомщик, президент Исламского свободного университета Мохаммад-Мехди Техранчи и бывший глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси. Иран ответил на агрессию Израиля в ночь на 14 июня. Взаимные удары продолжаются третий день. Сообщается о погибших и раненных с обеих сторон. Информация поступает противоречивая.