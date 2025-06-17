Вторник, 17 Июня 2025 13:57

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян напрямую выполняет взятое на себя перед врагом обязательство. Об этом говорится в сообщении гражданской инициативы "Айакве" ("Армянский референдум").

"Он хочет показать, что якобы может держать церковь под своим контролем, сделать так, чтобы арцахский вопрос не имел практических последствий, особенно в международных обсуждениях. Именно на это направлена выдвигаемая им безнравственная повестка смены Католикоса всех армян Гарегина II", - говорится в сообщении инициативы.

Параллельно, как отмечается в сообщении, Пашинян решает и другую задачу - создает политический конфликт, в котором снова начинает представлять себя защитником интересов народа. "Он использует такие понятия, например, как "вернем церковь народу". Если раньше дьяволом были "бывшие", с которыми он боролся, то теперь он хочет представить дьяволом Армянскую Апостольскую Церковь, с которой он борется. Таким образом он также пытается решить вопрос своего электората", - говорится в сообщении.

Отметим, что уже на протяжении длительного периода времени премьер­министр РА Никол Пашинян не перестает нацеливаться на Армянскую Апостольскую Церковь. Сначала на заседании правительства он сравнил армянские церкви с чуланами. Затем последовали его заявления в социальных сетях, где армянский премьер использовал грубую лексику в адрес иерархов ААЦ и обвинил одного из архиепископов в сексуальной распущенности. При этом премьер потребовал, чтобы все священники, нарушившие обет безбрачия, были лишены духовного сана. С аналогичными нападками выступила и супруга премьера, Анна Акопян, которая назвала патриарха "главным мафиози".

Эти заявления вызвали резкую реакцию со стороны духовенства.

На фоне скандала Пяшинян призвал к "действенным шагам", которые приведут к смене Католикоса всех армян Гарегина II и анонсировал создание специальной координационной группы для "освобождения Резиденции Первопрестольного Эчмиадзина" и урегулирования организационных вопросов по проведению новых выборов Католикоса. Пашинян уточнил, что членами Координационной группы могут стать последователи ААЦ. При этом, первых 10 членов Координационной группы премьер- министр собирается выбрать сам.