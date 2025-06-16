Понедельник, 16 Июня 2025 13:39

АрмИнфо.Мэр Еревана Тигран Авинян распорядился в течение лета снять с оборота бумажные разовые транспортные билеты с QR-кодом. Об этом он заявил 16 июня в ходе рабочего заседания столичного муниципалитета.

Предположительно, как он отметил, с 1 августа бумажные билеты больше не будут действовать. Мэр поручил ответственным провести обсуждения с TelCell на этот счет. <Бумажный вариант больше не должен работать. Это одна из наших задач>, - подчеркнул Авинян.

Отметим, что сегодня жители Еревана и гости столицы сегодня могут оплачивать проезд в общественном транспорте банковской картой, бумажными билетами с QR-кодом компании TelCell (стоимость разового проезда 150 драмов) и транспортными картами, внедренными в рамках единой билетной системы.

Напомним, что тариф за разовый проезд стоимостью в 150 драмов удалось добиться благодаря бойкоту горожан. Ранее мэрия предлагала тариф в 280-300 драмов. Вместе с тем городские власти разработала ряд билетных пакетов: 10 поездок, в наличие имеются также пакетные предложения на 30, 90 и 365 дней.

Дополнительную информацию можно получить по ссылке: https://transport.yerevan.am/