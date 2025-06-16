Понедельник, 16 Июня 2025 12:15

АрмИнфо. В Ереване 11-12 июня состоялась 24-я региональная встреча национальных органов стран Восточной Европы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Как сообщает перс-служба МИД Армении, она служит платформой для укрепления сотрудничества между национальными органами, содействия обмену передовым опытом, а также для повышения потенциала для эффективной и продолжительной реализации Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

С приветственным словом на встрече выступили глава департамента по международной безопасности МИД Армении Арман Оганнисян и руководитель Отдела содействия выполнению подразделения по международному сотрудничеству и помощи Технического секретариата ОЗХО Беатрис Лауп. В своем выступлении Оганнисян подчеркнул важность продолжительности усилий, направленных на достижение целей Конвенции, а также подтвердил твердую приверженность Армении полностью исключить возможность применения химического оружия или связанных с ним опасных веществ.

В ходе двухдневной встречи представители Технического секретариата ОЗХО представили процесс реализации обязательств, вытекающих из Конвенции, и мероприятия, направленные на развитие потенциала. С национальными докладами также выступили представители Армении, Хорватии, Чехии, Сербии, Словении, Венгрии и Румынии.

13 июня, после региональной встречи национальных органов, было проведено специально организованное мероприятие, с целью повышения осведомленности для представителей государственных ведомств Республики Армения, входящих в состав Национального органа.