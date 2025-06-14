Суббота, 14 Июня 2025 14:57

АрмИнфо. В Лори прошли масштабные работы по очистке рек после наводнения в мае прошлого года, которое оставило свои последствия не только на населенные пункты, но и на инфраструктуры, водные системы и реки. Об этом сообщил директор ЗАО <Мелиорация> Министерства территориального управления и инфраструктур Армении Сасун Мироян.

В общей сложности работы были проведены на 13 участках 5 рек: Дебед, Памбак, Дзорагет, Ташир и Шнох. Самый масштабный объем работ пришелся на реку Дебед, который охватил 8 участков.

Все эти процессы осуществляла ЗАО <Мелиорация> по заданию на основе исследования Технической комиссии по использованию и охране водных систем Водного комитета Армении. В общей сложности работы охватили объем в 185 тыс. куб. м.

Мироян отметил, что последний раз работы по очистке рек проводились несколько десятков лет назад. В этой связи он указал, что в Армении назрела необходимость в изменении отношения граждан к управлению и охране водных ресурсов и систем.

Вместе с тем глава ЗАО <Мелиорация> рассказал о грядущих планах по очистке коллекторно-дренажных сетей (КДС). По его словам, в текущем году предусмотрено провести очистку сетей протяженностью 175.5 км в Араратской, Армавирской, Котайкской и Лорийской областей. В прошлом году работы по очистке охватили КДС в 221 км.

Напомним, что 26 мая 2024 года на севере Армении произошло наводнение, вызванное обильными осадками, проливным дождем и выходом рек Дебед и Агстев с берегов, что привело к значительным разрушениям инфраструктуры и гибели 4 человек.

Стихия повредила дороги, мосты и железнодорожные пути. В целях ликвидации последствий стихии была сформирована оперативная группа под руководством уже экс-министра территориального управления и инфраструктур РА Гнела Саносяна.