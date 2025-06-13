Пятница, 13 Июня 2025 16:47

АрмИнфо. Россия предпринимала, предпринимает и готова предпринимать все необходимые действия для того, чтобы содействовать обеспечению суверенитета Армении, ее территориальной целостности, достижению нормализации в отношениях с соседями. Об этом в интервью Euromedia24 заявил посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

Отметив, что уже многое было сделано в этом направлении, в качестве примера дипломат привел подписанные трехсторонние заявления в 2020-2022гг. на высшем уровне по ключевым аспектам нормализации ситуации в регионе, создание рабочей группы по открытию коммуникаций на уровне вице-премьеров. Он напомнил о предложении РФ, которое остается в силе - использовать российскую площадку для подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном. <Сейчас мы видим, что они взяли линию на двусторонний формат обсуждения этих вопросов. Мы относимся к этому с уважением. Но неоднократно публично подтверждали свою готовность оказывать содействие в тех формах, объемах, вопросах, которые востребованы обеими сторонами. Эта позиция была, и она остается>, - подчеркнул Копыркин.

Нормализацию ситуации на Южном Кавказе, открытие коммуникаций в той логике, что регион будет стабильным, мирным с надежным будущим, дипломат назвал жизненным интересом РФ. <И Россия этому всячески будет содействовать. Кстати, именно поэтому мы поддерживаем региональные форматы взаимодействия, в частности диалоговую платформу 3+3 с участием стран региона. И работаем над этим, чтобы эти форматы приносили реальную пользу. В таких форматах мы видим большой потенциал в плане реализации интересов самих стран региона>, - отметил российский посол.