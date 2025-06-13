Пятница, 13 Июня 2025 16:46

АрмИнфо. По результатам почти трехчасовых обсуждений в комиссии Национального Собрания Армении по вопросам обороны и безопасности проект закона, предусматривавший откуп от службы в вооруженных силах страны, не прошел. Об этом журналистам заявил глава комиссии Андраник Кочарян. По его словам, за выдачу положительного заключения комиссии высказались 4 парламентария при 5 против и одним воздержавшимя. Таким образом, подчеркнул Кочарян, документ не получил одобрения со стороны комиссии.

Напомним, что законопроектом предусматривалось сократить срок службы в ВС Армении с 24 месяцев до 18 месяцев. Камнем же преткновения для депутатов, в том числе, и от правящей фракции, стала инициатива депутата НС Айка Саркисяна, который предложил возможность откупа от службы за круглую сумму. К примеру, за срок службы в 1 месяц можно было бы выплатить 24 млн драм, за 4 месяца - 20 млн драм, за выход из гражданства лиц мужского пола до 18 лет - 15 млн драм.

По словам автора законодательной инициативы, в последнее время в стране наблюдается отток количества призывников. Если еще несколько лет назад в армию призывалось порядка 30 тысяч человек, то сегодня этот показатель снизился до 20 тысяч. Одним из проблемных вопросов продолжает оставаться вопрос отказа от гражданства лицами мужского пола в возрасте до 18 лет. Также многие освобождаются от службы по причине наличия заболеваний. В конечном итоге, анализируя численность граждан, призванных на военную службу за последние 10 лет, становится ясно, что в конечном итоге призываются лишь 30-40 процентов призывников. Чтобы остановить этот процесс предлагается для граждан, которые намерены сменить гражданство, установить государственную пошлину в размере 15 млн драм. Лишь после выплат этой суммы граждане смогут выйти из гражданства.