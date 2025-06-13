Пятница, 13 Июня 2025 15:57

АрмИнфо. В настоящее время ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно спокойная, и нет никаких оснований для озабоченностей. Об этом 13 июня журналистам заявил заместитель министра обороны РА Арман Саркисян.

Говоря об атаке вооруженных сил Израиля на Иран, замминистра подчеркнул, что любое обострение ситуации в регионе, не может не

беспокоить армянскую сторону. Он заметил, что в случае, если ситуация в районе Сюника обостриться на фоне ирано- израильского конфликта, ВС Армении готовы ответить в рамках своих возможностей и компетенций. "Вы сами понимаете, что это произойдет, если дело действительно дойдет до этого, но Республика Армения должна сделать все возможное, чтобы в политическом плане в регионе не было случаев эскалации ситуации", - сказал заместитель министра обороны.