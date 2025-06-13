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АрмИнфо. В настоящее время ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно спокойная, и нет никаких оснований для озабоченностей. Об этом 13 июня журналистам заявил заместитель министра обороны РА Арман Саркисян.
Говоря об атаке вооруженных сил Израиля на Иран, замминистра подчеркнул, что любое обострение ситуации в регионе, не может не
беспокоить армянскую сторону. Он заметил, что в случае, если ситуация в районе Сюника обостриться на фоне ирано- израильского конфликта, ВС Армении готовы ответить в рамках своих возможностей и компетенций. "Вы сами понимаете, что это произойдет, если дело действительно дойдет до этого, но Республика Армения должна сделать все возможное, чтобы в политическом плане в регионе не было случаев эскалации ситуации", - сказал заместитель министра обороны.
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|Армянский эксперт: американская сторона заявила о своей непричастности к ударам Израиля по Ирану
|Фракция <Айастан> успешно провалила как дело перекрытия улиц, так и работу инициированной ей же следственной комиссии: Бабкен Тунян
|Рейсы в Израиль, Иран и ОАЭ из ереванского аэропорта <Звартноц> отменены на фоне атак Израиля на Иран
|Состоялись консультации по консульским вопросам между Туркменистаном и Республикой Армения
|В Совете Европы глубоко впечатлены теми развитиями, которые Армения пережила за последние 30 лет: Ален Берсе
|Уголовная полиция вновь задержала охранников, оказывающих услуги Артуру Ванецяну
|Левон Тер-Петросян отреагировал на нападки Пашиняна в адрес ААЦ
|Пашинян отправится в Анкару для встречи с Эрдоганом
|Армения в третий раз проведет международную конференцию "Объединяемся во имя социальной справедливости"
|Аргишти Мехакян возглавит предвыборный список <Гражданского договора> на внеочередных выборах в Вагаршапате
|Оппозиционер: Без уличной борьбы осуществить процесс импичмента в отношении Никола Пашиняна невозможно
|Глава МИД Армении в Марселе примет участие в конференции "Райсина Средиземноморья"
|Серж Саргсян: для полноценного процесса импичмента премьер-министра Армении необходимы не 36 голосов, а 54 голоса
|Пашинян требует, чтоб фракция <Армения> отчиталась об итогах работы комиссии по предполагаемому хищению средств Всеармянского фонда <Айастан>
|Главред кипрской газеты: Выживание Армении требует отказа от политики иллюзий
|Минюст Армении предлагает ввести письменный порядок рассмотрения апелляций
|Посол РФ в Баку: Москва готова содействовать нормализации отношений между Баку и Ереваном
|Плановые отключения электроэнергии 13 июня
|Тюрколог: Пока мир готовится к войне, в Армении мишенью становятся общество и национальные институты, а не внешние угрозы
|Пашинян поздравил Путина и Мишустина с Днем России
|Пашинян заверяет, что у него нет кандидата на должность Католикоса Всех армян и его повестка не продиктована азербайджано-турецкой нарративой
|В Ереване произошел очередной инцидент с водителем городского автобуса
|Посольство РФ в Армении выразило соболезнования в связи с гибелью людей в Чамбараке
|Группа компаний Team, NVIDIA и Firebird объявляют о мегапроекте стоимостью $500 млн. для создания регионального центра суперкомпьютеров на базе ИИ
|Поисково-спасательные работы в Чамбараке завершены - МВД
|Армения и Эфиопия отмечают важность активизации экономических связей между двумя государствами
|Состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по вопросам военнопленных, заложников и без вести пропавших лиц
|МОНКС готовит изменения в языковом законодательстве Армении
|Армения хочет купить индийские истребители - СМИ
|Владимир Карапетян вручил копии верительных грамот главе МИД Мальты
|Армения отмечает необходимость применения интегрированных подходов для обеспечения устойчивости окружающей среды - МИД РА
|Завершилось обсуждение фракций <Айастан> и <Честь имею> по вопросу выражения недоверия действующему премьеру. Каковы итоги
|Давид Ананян: власти преследуют цель подорвать авторитет Церкви, чтобы затмить свои собственные преступные неудачи
|Число погибших в результате взрыва в Чамбараке возросло до четырех - МВД
|Присутствие российской военной базы в Армении является важным элементом архитектуры безопасности - Захарова
|Америабанк представлен на первой выставке TOON EXPO в Москве
|Губернатор: Выстрелы со стороны Азербайджана не способны напугать население Сюника
|МИД РФ: НАТО ничего хорошего для стран Южного Кавказа не несет
|Делегация Армении на встрече с генсеком СЕ подняла вопрос об армянских военнопленных
|Ален Берсе подтвердил готовность СЕ продолжать тесное сотрудничество с правительством Армении
|Власти Армении хотят построить в районе Дилижана новый тоннель - министр
|Совет по защите прав арцахцев продолжит акции протеста и борьбу за коллективное возвращение
|На проведение мониторинга за загрязненностью воздуха необходимы 14 станций для покрытия всей территории Армении - Симидян
|Армения представила международным партнерам действия Азербайджана в заповедных зонах страны - министр
|Объединение "HayaQve" предлагает создать общенациональный орган по защите ААЦ
|Читать больше
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