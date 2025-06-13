Пятница, 13 Июня 2025 14:39

АрмИнфо. Бывший спикер Национального собрания, бывший премьер-министр Овик Абрамян задержан. Эту информацию подтвердил Антикоррупционный комитет.

Овик Абрамян обвиняется в отмывании денег по ряду эпизодов, злоупотреблении должностными полномочиями и участии в незаконном предпринимательстве.

Абраамяну было предъявлено обвинение в апреле 2023 года. Согласно следствию, он, занимая различные должности (депутат, мэр Арарата, губернатор Араратской области, министр территориального управления, вице-премьер, глава администрации президента, спикер парламента, премьер-министр), провернул сделку в результате которой в 2008-2015 гг. получил доход в 230,4 млн драмов.

Напомним, Овик Абрамян занимал пост премьер-министра Армении в 2014-2016 гг. Был также спикером парламента Армении - 2012-2014 гг.