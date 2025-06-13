Пятница, 13 Июня 2025 13:07

АрмИнфо. Армения проголосовала за резолюцию Генассамблеи ООН, требующую немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня в секторе Газа. Как говорится в официальном сообщении ООН, документ поддержали 149 стран, 12 высказались против и 19 делегаций воздержались.

Голосование прошло после того, как 4 июня Совет Безопасности не смог принять резолюцию по прекращению огня в Газе и освобождению заложников - Соединенные Штаты наложили на нее вето.

Резолюция Генассамблеи, предложенная Палестиной и 23 странами во главе с Испанией, требует прекращения огня, освобождения заложников и полного вывода израильских войск из сектора Газа (в соответствии с резолюцией Совбеза 2735 от 10 июня 2024 года) и осуждает использование голода как орудия войны, а также требует содействия беспрепятственному ввозу гуманитарной помощи в Газу.

Хотя подобные резолюции не являются юридически обязывающими, они имеют политический и моральный вес. Согласно источнику, документ был принят в рамках 10-й чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи, которая возобновила свою работу в четверг. Сессия посвящена незаконным действиям Израиля на оккупированной палестинской территории. Впервые она была созвана в апреле 1997 года. В последний раз 10-я чрезвычайная сессия созывалась в декабре 2024 года, тогда были приняты две резолюции: одна с требованием прекращения огня в секторе Газа, а другая с подтверждением полной поддержки Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), деятельность которого запретил Израиль.