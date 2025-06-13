Пятница, 13 Июня 2025 11:04

АрмИнфо. Американская сторона заявила о своей непричастности к ударам Израиля по Ирану и настроена на продолжение переговоров с Тегераном. Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт по США Сурен Саркисян.

"Госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности опубликовали довольно интересное сообщение, согласно которому Израиль осуществил односторонние действия против Ирана. Мы непричастны к ударам по Ирану, и нашим главным приоритетом является защита американских сил, размещенных в регионе. Израиль сообщил нам, что считает эти действия необходимыми для своей самообороны. Президент Трамп и администрация предприняли все необходимые шаги для обеспечения защиты наших сил и остаются в тесном контакте с нашими региональными партнерами. Иран не имеет права нацеливаться на интересы и персонал США", - привел Саркисян выдержку из послания госсекретаря и советника президента США по национальной безопасности.

Эксперт считает, что эта позиция может стать неким стабилизирующим фактором накануне глобальной катастрофы. На этом фоне он обращает внимание на проведение Турцией и Азербайджаном военных учений прямо под боком Армении.

В ночь с 12 на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС нанесли удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на "предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени". Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. В частности, ударам подверглись ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.

Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану. Он заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".

Сегодня же стало известно о запуске Ираном по территории Израиля около 100 ударных беспилотных летательных аппаратов.