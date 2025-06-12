Четверг, 12 Июня 2025 16:57

АрмИнфо. Аргишти Мехакян, занимающий сегодня должность губернатора Армавирской области, возглавит предвыборный список <Гражданского договора> на внеочередных выборах в Вагаршапате.

Об этом журналистам сообщил министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян.

<Г-ин Мехакян лучший кандидат для Вагаршапата, хотя бы потому что он единственный человек, имеющий практический опыт в управлении, как в свое время в качестве главы общины Хой, и как замглавы Вагаршапата. Он хорошо знаком с проблемами общины, и думаю, что у эчмиадзинцев нет лучшего выбора, чем господин Мехакян>, - сказал министр. Худатян напомнил, что в Хое Мехакян успешно реализовал многочисленные программы, а во время службы на должности замглавы Эчмиадзина, оставил после себя лишь положительное наследие. В условиях предстоящего укрупнения общин (власти планируют объединить общины Вагаршапат и Хой), по его мнению, невозможно представить лучшего кандидата.

В частности, министр сообщил, что внеочередные выборы пройдут в конце 2025г., что будет происходить параллельно с процессом укрупнения общин.

На вопрос журналистов, нет ли какого-либо беспокойства связанного с тем, что <Гражданский договор> не сможет набрать достаточное количество голосов в Вагаршапате, как это было в Гюмри, Паракаре, Худатян заметил, что подобных опасений на этот счет нет. <Эти выборы не за горами, и время покажет, что мы не имеем поводов для беспокойства, что будет отражено результатами этих выборов>, - подчеркнул глава Минтеруправления.

Напомним, что экс-депутат от правящей фракции <Мой шаг> Аргишти Мехакян по решению правительства в декабре 2024г. возглавил Армавирскую область.

Аргишти Мехакян (1986 г.р.) в 2007г. окончил экономический факультет Ереванского государственного университета. Участвовал в международной молодежной программе по обмену 'T.A.L.K" (2013г., Швеция), в образовательном визите организаций, занимающихся политикой в молодежной сфере (2016г., Ирландия). 9 декабря 2018 года избран депутатом НС по списку блока партий "Мой шаг". В декабре 2020 года сложил депутатский мандат и был назначен замгубернатора Армавирской области. Через год - 5 декабря покинул должность и, на местных выборах возглавив пропорциональный список правящей партии <Гражданский договор>, был избран главой муниципалитета Хой Армавирской области.