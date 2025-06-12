Четверг, 12 Июня 2025 16:55

АрмИнфо. Без уличной борьбы обеспечить необходимое количество голосов для начала процесса импичмента в отношении премьер- министра Армении Никола Пашиняна будет крайне сложно. Об этом 12 июня в беседе с журналистами заявил депутат Национального Собрания от оппозиционной фракции "Армения" Артур Хачатрян.

Депутат напомнил, что его фракция уже озвучивала свои условия для импичмента и подтвердила неизменность своей позиции. Тем не менее, по словам Хачатряна, вокруг этого процесса существует ряд вопросов, требующих внимания.

"Руководитель нашей фракции уже подтвердил в распространенном заявлении нашу позицию, и то же самое сделали наши депутаты. Однако сейчас складывается впечатление, что те, кто инициировал этот процесс или поддержал его, преследуют иные цели", - отметил оппозиционер.

Хачатрян уточнил, что, если бы инициаторы процесса действительно были заинтересованы в его продвижении, они бы уже предприняли конкретные шаги в этом направлении. "Кроме того, я убежден, что собрать необходимые 54 голоса для выражения недоверия Николу Пашиняну будет невозможно без уличной борьбы", - заверил депутат.

Касаясь заявлений представителей правящей партии о том, что оппозиции лучше сосредоточиться на подготовке к предстоящим выборам, Хачатрян подчеркнул, что оппозиция сама решит, какие шаги ей предпринять. "За одну ночь иногда разрушаются целые организации и свергается власть. Пусть они не думают, что они неуязвимы", - отметил Хачатрян.

Депутат также попытался пояснить, почему нападки премьер-министра Армении на церковь происходит именно сейчас. В этой связи он вспомнил о заявлении президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что "Баку необходимы гарантии того, что в Армении не будет попыток реваншизма". Как заметил Хачатрян, для Пашиняна и Алиева <реваншистами> являются Дашнакцутюн, Армянская Апостольская церковь (ААЦ) и блок "Армения".

"Очевидно, что именно против этих сил начались атаки. Начало этому положил председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюра Пашазада, когда ААЦ встала на защиту прав арцахцев. Он дал соответствующую инструкцию Пашиняну, которой тот подчинился. Причем ранее точно также он подчинился указам Алиева. И вместо того, чтобы ответить на эти заявления, Пашинян задается вопросом: почему нас так называют?" - обратил внимание Хачатрян.

По словам депутата, вся политика действующей власти направлена на удовлетворение интересов врага ради подписания мирного договора, который Пашинян сможет использовать во время внеочередных выборов. "Я ожидаю от этой власти любых шагов. Не знаю, к чему это приведет - ничего не исключаю. Они готовы уничтожить любую структуру, лишь бы сохранить свою власть", - резюмировал оппозиционер.

Напомним, что вотум недоверия действующему премьер-министру может обсуждаться в парламенте Армении только в том случае, если не менее 36 депутатов предоставят подписи, необходимые для начала процесса. Две оппозиционные фракции ("Армения" и "Честь имею") составляют вместе 34 депутата. Еще четверо имеют независимый статус. Чтобы выразить недоверие главе правительства, за импичмент должны проголосовать как минимум 54 депутата из 107.

Ранее независимый депутат Овик Агазарян заявил, что они с Акопом Асланяном (независимый депутат, ранее депутат от "Гражданского договора", как и Агазарян -ред.) не поддержат кандидатуру республиканца Давида Амбарцумяна, поскольку и них есть свой кандидат - экс- посол Пашиняна по особым поручениям Эдмон Марукян.