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АрмИнфо. Москва поддерживает мир на Южном Кавказе, готова содействовать нормализации отношений Баку и Еревана. Как передает Интерфакс, об этом заявил Посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов в интервью телеканалу BakuTV.
Отметив, что Россия придает важность миру на Южном Кавказе, дипломат заметил, что этот мир сейчас восстановлен, в том числе благодаря отношениям президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом РФ Владимиром Путиным.
По его словам, Москва приветствует достижение соглашения между Азербайджаном и Арменией по тексту мирного договора и заинтересована в продолжении процесса нормализации между странами.
Евдокимов также подчеркнул, Россия готова предпринять все необходимые усилия для развития транспортных маршрутов между Азербайджаном и Арменией, для продолжения делимитация границы между ними.
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|Оппозиционер: Без уличной борьбы осуществить процесс импичмента в отношении Никола Пашиняна невозможно
|Глава МИД Армении в Марселе примет участие в конференции "Райсина Средиземноморья"
|Серж Саргсян: для полноценного процесса импичмента премьер-министра Армении необходимы не 36 голосов, а 54 голоса
|Пашинян требует, чтоб фракция <Армения> отчиталась об итогах работы комиссии по предполагаемому хищению средств Всеармянского фонда <Айастан>
|Главред кипрской газеты: Выживание Армении требует отказа от политики иллюзий
|Минюст Армении предлагает ввести письменный порядок рассмотрения апелляций
|Посол РФ в Баку: Москва готова содействовать нормализации отношений между Баку и Ереваном
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|Тюрколог: Пока мир готовится к войне, в Армении мишенью становятся общество и национальные институты, а не внешние угрозы
|Пашинян поздравил Путина и Мишустина с Днем России
|Пашинян заверяет, что у него нет кандидата на должность Католикоса Всех армян и его повестка не продиктована азербайджано-турецкой нарративой
|В Ереване произошел очередной инцидент с водителем городского автобуса
|Посольство РФ в Армении выразило соболезнования в связи с гибелью людей в Чамбараке
|Группа компаний Team, NVIDIA и Firebird объявляют о мегапроекте стоимостью $500 млн. для создания регионального центра суперкомпьютеров на базе ИИ
|Поисково-спасательные работы в Чамбараке завершены - МВД
|Армения и Эфиопия отмечают важность активизации экономических связей между двумя государствами
|Состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по вопросам военнопленных, заложников и без вести пропавших лиц
|МОНКС готовит изменения в языковом законодательстве Армении
|Армения хочет купить индийские истребители - СМИ
|Владимир Карапетян вручил копии верительных грамот главе МИД Мальты
|Армения отмечает необходимость применения интегрированных подходов для обеспечения устойчивости окружающей среды - МИД РА
|Завершилось обсуждение фракций <Айастан> и <Честь имею> по вопросу выражения недоверия действующему премьеру. Каковы итоги
|Давид Ананян: власти преследуют цель подорвать авторитет Церкви, чтобы затмить свои собственные преступные неудачи
|Число погибших в результате взрыва в Чамбараке возросло до четырех - МВД
|Присутствие российской военной базы в Армении является важным элементом архитектуры безопасности - Захарова
|Америабанк представлен на первой выставке TOON EXPO в Москве
|Губернатор: Выстрелы со стороны Азербайджана не способны напугать население Сюника
|МИД РФ: НАТО ничего хорошего для стран Южного Кавказа не несет
|Делегация Армении на встрече с генсеком СЕ подняла вопрос об армянских военнопленных
|Ален Берсе подтвердил готовность СЕ продолжать тесное сотрудничество с правительством Армении
|Власти Армении хотят построить в районе Дилижана новый тоннель - министр
|Совет по защите прав арцахцев продолжит акции протеста и борьбу за коллективное возвращение
|На проведение мониторинга за загрязненностью воздуха необходимы 14 станций для покрытия всей территории Армении - Симидян
|Армения представила международным партнерам действия Азербайджана в заповедных зонах страны - министр
|Объединение "HayaQve" предлагает создать общенациональный орган по защите ААЦ
|Католикос: в эти трудные для страны времена мы должны сохранить единство в нашей национальной жизни
|ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" запускает сезонную электричку Ереван- Севан-Шоржа
|Анна Акопян в сентябре отправится в Китай на учебу
|Союз армян России выражает поддержку Армянской Апостольской церкви
|Пашинян продолжает кампанию против ААЦ: он требует ответа от Первопрестольного
|В Чамбараке произошел взрыв газа: есть пострадавшие и один погибший - МВД
|АРФД: всем ясно, по какому пути Пашинян ведет армянское общество
|Араик Арутюнян: В Республике Армения не может быть гражданской войны
|Европейская экспертная комиссия 24 июня посетит Армению для обсуждения плана либерализации визового режима
|Плановые отключения электроэнергии 11 июня
|Сейран Оганян: генпрокурор выполняет поручение премьер-министра Армении
|Журнал МИГА включен в международную научно-информационную базу данных Scopus - МОНКС
|Саргсян вновь призвал Пашиняна обнародовать последний документ сопредседателей МГ ОБСЕ от 2019 года
|Серж Саргсян: все то, что происходит вокруг ААЦ, укладывается в идею "реальной Армении"
|Давид Амбарцумян является достойным кандидатом на должность премьер-министра Армении - Серж Саргсян
|Жанна Андреасян: В нашей стране есть один государственный язык - армянский, и это ни при каких условиях не может измениться
|Нападки Пашиняна на ААЦ совпали с инициативами церкви по защите прав арцахцев - АРФД
|В Ереване в результате стрельбы пострадали два человека, в том числе пожилая женщина
|Глава МОНКС: Концепцию управления и финансирования Академгородка разрабатывает Мюнхенский технический университет
|Пашинян планирует заменить Католикоса Всех Армян гражданином Турции армянской национальности
|Академические турецкие журналы продолжают фальсифицировать историю Армении
|Арцвик Минасян: возбужденное против меня незаконное уголовное дело обусловлено страхами правящего режима потерять власть
|Читать больше
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