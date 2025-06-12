Четверг, 12 Июня 2025 14:08

АрмИнфо. Москва поддерживает мир на Южном Кавказе, готова содействовать нормализации отношений Баку и Еревана. Как передает Интерфакс, об этом заявил Посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов в интервью телеканалу BakuTV.

Отметив, что Россия придает важность миру на Южном Кавказе, дипломат заметил, что этот мир сейчас восстановлен, в том числе благодаря отношениям президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, Москва приветствует достижение соглашения между Азербайджаном и Арменией по тексту мирного договора и заинтересована в продолжении процесса нормализации между странами.

Евдокимов также подчеркнул, Россия готова предпринять все необходимые усилия для развития транспортных маршрутов между Азербайджаном и Арменией, для продолжения делимитация границы между ними.