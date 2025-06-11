Среда, 11 Июня 2025 12:12

АрмИнфо.На проведение мониторинга за загрязненностью воздуха необходимы 14 станций для покрытия всей территории Армении. Об этом 11 июня в ходе обсуждений в комиссиях Национального Собрания РА по выполнению государственного бюджета РА 2024 года заявил министр окружающей среды Акоп Симидян.

По его словам, по положению на текущий момент в республику доставлены 2 станции наблюдения в Ереване, и сейчас идет процесс их установки. Вместе с международными партнерами достигнута договоренность о поставках еще 3 станций. "Надеюсь, что весной следующего года эти 3 станции также будут установлены", - отметил министр, добавив, что только в прошлом году на средства госбюджета были посажены леса на площади в 337 гектаров. За последние 4 года было посажено 3,2 млн деревьев. Кроме того, на грантовые средства международных организаций на площади в 1200 гектаров также были осуществлены работы по восстановлению лесных массивов.