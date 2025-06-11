Среда, 11 Июня 2025 11:10

АрмИнфо. В одной из квартир на улице Гарегина Нжде в городе Чамбарак 11 июня начался пожар.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Армении, по предварительным данным, в квартире произошел взрыв газа, в результате которого есть пострадавшие и один погибший.

В связи с происшествием на место выехали два боевых расчета из пожарно- спасательного отряда областного спасательного управления Спасательной службы МВД и две спасательные группы Центра по осуществлению спасательных работ особого назначения управления спасательных сил с кинологами.

Пострадавшие были доставлены в местный медицинский центр. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Армении, в данный момент госпитализированы 9 пострадавших, которые получают необходимую медицинскую помощь и находятся на обследовании.

"Дополнительная информация будет предоставлена позже", - резюмировали в Минздраве.