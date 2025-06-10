Вторник, 10 Июня 2025 17:48

АрмИнфо. Так называемого "Плана Лаврова", о котором говорят многие, на деле просто не существовало. Об этом 10 июня журналистам заявил третий президент РА Серж Саргсян.

По его словам, инициативы, как правило, исходили от сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые представляли единую позицию по тому или иному предложению по урегулированию арцахского вопроса. Под "Планом же Лаврова", продолжил экс-президент, необходимо иметь в виду модифицированный вариант Казанского документа, который, в свою очередь, исходил из Мадридских принципов.

Серж Саргсян в очередной раз призвал премьер-министра РА Никола Пашиняна обнародовать последний документ сопредседателей от 2019 года. "Пусть обнародует, после чего мы выразим наше мнение", - сказал экс-президент, опровергнув утверждения Пашиняна о том, что все эти годы шел разговор лишь о сдаче Нагорного Карабаха. Серж Саргсян призвал представить хоть один факт этих намерений.