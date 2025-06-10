Вторник, 10 Июня 2025 17:39

АрмИнфо. В нашей стране есть один государственный язык - армянский, и это ни при каких условиях не может измениться. Об этом в ходе брифинга 10 июня журналистам сообщила министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жана Андреасян, отвечая на вопрос относительно возможного присвоения русскому языку нового статуса в Армении в связи с ратификацией проекта Международной организации по русскому языку (МОРЯ).

При этом она отметила, что в нашем регионе русский язык является крайне важным в контексте коммуникации и стимулирования развития экономических связей. <И это очередной проект, который направлен на укрепление этих связей и улучшение знания русского языка в Армении. Но у нас по данному проекту есть многочисленные вопросы и замечания>, - отметила Андреасян, отказавшись отвечать о каких конкретно замечаниях идет речь, поскольку все находится в рабочем процессе.

Вместе с тем, министр сообщила, что вскоре будет представлена языковая концепция, которая закрепит за армянским языком статус государственного. <Одно дело говорить, что у нас государственный язык, а другое - наблюдать какая ситуация у нас в различных сферах. И языковая концепция важна, чтобы и мы могли следить за развитием и укреплением армянского языка>, - заметила она.

Напомним, что днями ранее в ходе встречи председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко с премьер-министром Армении Николом Пашиняном последний пообещал ускорить процесс ратификации проекта Международной организации по русскому языку.

Отметим, что МОРЯ была учреждена в 2023 году по инициативе стран СНГ с целью поддержки и распространения русского языка в мире, укрепления роли русского языка как языка международного общения, создания условий для использования русского языка в качестве средства доступа к мировой базе знаний и данных и др. Странами-участницами организации являются: Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.