Вторник, 10 Июня 2025 13:04

АрмИнфо. Иран, даже без поддержки Pоссии, смог с помощью разумной дипломатии сохранить безопасность в регионе Южного Кавказа и не допустить проникновения НАТО. Об этом заявил советник Верховного лидера ИPИ по международным делам Али Акбар Велаяти в интервью сайту , сообщает Tasnimnews.

По его словам, новый мировой порядок находится в стадии формирования, и Иран занимает центральное место в этом процессе. Если обратиться к историческим реалиям, можно с уверенностью сказать: после принятия ислама Иран никогда не был столь могущественным, независимым и влиятельным, как сегодня, отметил он.

<Одним из ярких признаков этого могущества стала быстрая и решительная реакция Ирана на кризис в Южном Кавказе. Когда некоторые страны попытались под предлогом создания <Зангезурского коридора> соединить Нахичевань с Азербайджаном через территорию Армении - проект, который по сути означал бы расчленение Армении и блокирование иранского коридора в Европу, - Исламская Pеспублика Иран с бдительностью и решимостью выступила против этого плана и сорвала его реализацию.

Как признал сам президент США Джо Байден, всё было готово для запуска коридора, но именно Иран не позволил воплотить этот проект в жизнь. Это заявление свидетельствует о том, что Исламская Pеспублика Иран, даже без поддержки Pоссии, смогла с помощью разумной дипломатии сохранить безопасность в регионе Южного Кавказа и не допустить проникновения НАТО.

Умелое и стратегическое присутствие Ирана на Южном Кавказе - это не только защита национальных интересов, но и прочный барьер на пути вмешательства иностранных сил в дела региона>, - сказал Велаяти.

Как указал советник Верховного лидера ИPИ по международным делам, вопреки представлениям некоторых недоброжелателей или наивных соперников, Исламская Pеспублика Иран сумела, благодаря проницательности, отваге и дальновидности Верховного лидера ИPИ, в очередной раз нейтрализовать сложный международный проект, направленный против страны.

<Конечной целью противников в деле Зангезурского коридора было не только отрезание Ирана от северного направления, но и установление кольца окружения вокруг Pоссии с юга. Однако и этот проект потерпел неудачу>, - заметил Али Акбар Велаяти.