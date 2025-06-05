Четверг, 5 Июня 2025 16:19

АрмИнфо. Ситуация с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в Армении тревожная, была тревожной, однако в последние годы в результате изменений в государственной политике зафиксированы определенные положительные тенденции. Об этом 5 июня заявила на заседании правительства министр внутренних дел республики Арпине Саркисян.

Так, по ее словам, если в 2018 году было 877 подобных случаев, то в 2023 году, на фоне повышения раскрываемости данной группы преступлений, их число достигло уже 5070.

В 2024 году в результате пересмотра стратегии и особенно нацеливания на импортно- производственные цепочки количество случаев сократилось, составив 3639.

Министр проинформировала, что в 2024 году из незаконного оборота изъято около 426 кг наркотиков, что примерно на 200 кг больше, чем в 2023 году. За первые месяцы 2025 года уже изъято 173 кг наркотиков.