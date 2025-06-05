Четверг, 5 Июня 2025 15:00

АрмИнфо.Правительство Армении 5 июня на очередном заседании одобрило Стратегию противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ и плана мероприятий на 2025-2027 годы.

Как говорится в пояснении к документу, в настоящее время отсутствуют комплексные и актуальные исследования, оценивающие ситуацию, связанную с потреблением наркотиков в Республике Армения, которые позволили бы составить полную картину ситуации и основывать государственную политику на результатах таких исследований и зафиксированных в них закономерностях.

Однако имеющиеся административные данные свидетельствуют о том, что ситуация в этой сфере в Республике Армения остается тревожной и характеризуется ростом уровня преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, препаратов, эквивалентных веществ (аналогов) и производных, а также возросшими рисками легализации доходов, полученных в результате их совершения.

Проект включает три стратегические цели: профилактика использования наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях; борьба с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, препаратов, эквивалентных веществ (аналогов) и производных; обеспечение доказательной, этичной, гендерно­чувствительной медицинской помощи, социально-психологической поддержки, реабилитации и реинтеграции лиц, употребляющих наркотические средства или психотропные вещества, а также охрана здоровья населения.

В рамках каждой цели предусмотрены различные мероприятия по следующим 13 стратегическим направлениям: 1. Повышение осведомленности населения о последствиях немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, 2. Профилактика наркомании и злоупотребления ею среди несовершеннолетних и молодежи, 3. Профилактика наркомании и злоупотребления ею среди осужденных и иных лиц, лишенных свободы, 4. Профилактика наркомании и психотропных веществ среди военнослужащих, 5. Совершенствование законодательной базы в сфере легального оборота наркотических средств, установление ограничений для лиц, употребляющих запрещенные наркотические средства, 6. Предотвращение незаконного ввоза наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, препаратов, эквивалентных веществ (аналогов) и производных путем контрабанды, 7. Повышение эффективности оперативно-розыскной деятельности и предварительного расследования по фактам незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, препаратов, эквивалентных веществ (аналогов) и производных, 8. Предотвращение незаконного оборота наркотиков через сеть Интернет, 9. Развитие потенциала компетентных органов и организаций и укрепление сотрудничества между из них, 10. Борьба со злоупотреблением наркотиками среди лиц, занимающих государственные должности и находящихся на государственной службе, 11. Укрепление международного сотрудничества в сфере борьбы с незаконным оборотом, 12. Предоставление современных и научно обоснованных услуг по лечению, реабилитации и снижению вреда для лиц, употребляющих наркотические средства или психотропные вещества, и обеспечение общественного здоровья, 13. Управление устойчивой реабилитацией и социальной реинтеграцией лиц с расстройствами, вызванными употреблением наркотических средств или психотропных веществ.

Принятие законопроекта повлечет расходы в государственном бюджете в размере 275 миллионов драмов.