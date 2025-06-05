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АрмИнфо. Компании и передадут министерству обороны Армении в качестве дара свое авиационно-техническое имущество стоимостью 30,1 млн драмов. Решение принято 5 июня на заседании кабмина.
Компания принадлежит Давиду Галстяну, известному как <патрон Даво>, <Оружейный барон>, который занимается торговлей оружием.
Напомним, что Галстян - владелец зарегистрированной за рубежом компании Mosston Engineering, был арестован первый раз в феврале 2021 года по обвинению в поставках Министерству обороны Армении непригодных боеприпасов. Согласно СНБ, бизнесмен Давид Галстян заключил договор с Минобороны Армении, согласно которому осуществил поставки артиллерийских снарядов для пушек образца 1983-1986 годов. Однако, вместо этого МО были поставлены снаряды чешского производства 1977 года. В итоге, эти боеприпасы были не пригодны для вышеуказанных орудий, что привело к невозможности их использования. СНБ также сообщала, что против Галстяна также были возбуждены и другие уголовные дела.
Позже тало известно, что Галстян также проходит по уголовному делу о злоупотребления должностными полномочиями и совершения служебных подлогов высокопоставленными должностными лицами МО и вооруженных сил РА в процессе поставок боеприпасов для нужд ВС, которое расследует СНБ Армении. По уголовному делу в качестве обвиняемых проходят экс-министр обороны Армении Давид Тоноян, бывший замначальника Генерального штаба Степан Галстян, бизнесмен Давид Галстян и еще 4-х высокопоставленных офицера. Тоноян и Галстян обвиняются в хищении денег в особо крупных размерах - 2,277,323,840 драмов и фальсификации, совершении общественно опасных деяний, и представлены ходатайства в суд для избрания меры пресечения в виде ареста.
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Глава МВД Армении не опровергла наличие родственных связей нового начальника полиции с криминальным авторитетом
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|Политик: кампания против Армянской Апостольской церкви - это средство сломить национальное сопротивление
|Да, выстрелы в направлении Сюника были, есть, но они не прицельные - Глава Генштаба
|Депутаты НС Арцаха в скором времени изберут нового президента
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|Адвокат Самвела Шахраманяна не видит политического подтекста в интенсивных допросах его подзащитного
|Оппозиционер: нельзя считать случайностью одновременные нападки на ААЦ стороны Пашиняна и Пашазаде
|Глава МВД: в Армении нет какого-либо официального лица, которые служат интересам отдельных людей, а не закону
|Глава МВД: в текущем году предстоит провести масштабную работу по завершению процесса формирования Полицейской гвардии
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|Министр: Пашинян свободен в выборе того, что писать в своих соцсетях
|Франция содействует разработке нового дорожного движения на улицах Еревана
|Минздрав Армении сообщил о лабораторно подтвержденном случае лихорадки Западного Нила
|У экс-чиновника КГД Армении могут конфисковать недвижимость и денежные средства
|Страны Северной Европы и Балтии подтверждают свою приверженность укреплению отношений с Арменией
|Армения придает особое значение отношениям со странами Северной Европы и Балтии - глава МИД РА
|Ереван заинтересован во внедрении мадридского опыта в вопросе улучшения качества воздуха
|Приостановлена деятельность шести производителей мороженого из-за выявленных нарушений
|Глава МВД Армении посетит Брюссель
|Бывший вице-премьер Армении опровергает приписываемые ему обвинения в отмывании денег
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|Состоялась встреча представителей комиссий по вопросам пропавших без вести граждан Армении и Азербайджана
|Визит, формирующий новую архитектуру туркмено-монгольского диалога
|День защиты детей с мероприятиями и скидками от Idram Junior
|Команда IDBank-а и Idram-а посетила Реабилитационный город героев
|Ара Зограбян: Подана жалоба в Комиссию по предотвращению коррупции в связи с высказываниями Никола Пашиняна о церкви
|Замглавы МИД поднял в Гамбурге вопрос о потребностях насильственно перемещенных граждан Арцаха
|Омбудсмен культурного наследия Армянского нагорья сообщил об угрозе уничтожения двух армянских храмов в Степанакерте
|Анатолий Белый представит в Ереване музыкально-поэтический спектакль <Часть Жизни>
|Шаг в будущее протезирования: Впервые в Армении состоялась операция по остеоинтеграции
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|Пашинян: Армения и ЕС работают над разработкой новой повестки сотрудничества, которая, придаст новый импульс дальнейшему расширению структурных связей
|Материалы дела экс-вице-премьера Армена Геворкяна, обвиняемого в отмывании около 5 млрд драмов, с обвинительным заключением направлены надзирающему прокурору
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Материалы дела экс-вице-премьера Армена Геворкяна, обвиняемого в отмывании около 5 млрд драмов, с обвинительным заключением направлены надзирающему прокурору
|Ай Дат опубликовал очередной доклад - <Государственно санкционированная политика Азербайджана по фальсификации и сокрытию доказательств в расследованиях нарушений прав человека>
|Пашинян с главой французского региона Овернь-Рона-Альпы обсудил вопросы многосекторального сотрудничества Армения-Франция
|Политик: у главы армянского государства нет полномочий для вмешательства во внутренние дела церкви
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