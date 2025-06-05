Четверг, 5 Июня 2025 11:38

АрмИнфо.<Музей военной истории <Мать Армения> министерства обороны Республики Армения реорганизуется путем слияния с государственной некоммерческой организацией (ГНКО) <Музей истории Армении>, и создания филиала этой организации - Музей военной истории <Мать Армения>. Кроме того, памятник, находящийся в парке <Победа>, будет передан в управление министерства культуры, спорта и спорта. Решение принято армянским кабмином 5 июня.

Как говорится в пояснении к документу, постановлением правительства РА от 26.04.2016 г. создано государственное учреждение <Музей военной истории <Мать Армения> министерства обороны РА, предметом деятельности которого является пополнение, учет, изучение, сохранение и представление общественности выставочных материалов по армянскому военному искусству, сражениям и военной истории в виде музейной экспозиции, учет и сохранение образцов, переданных на постоянное и временное хранение музею, других музейных экспонатов, постоянной и временной публичной экспозиции музейных предметов и музейных коллекций и т.д.

Отмечается, что органы, осуществляющие музейную деятельность, в основном действуют в статусе государственных некоммерческих организаций, и в то же время, чтобы воздержаться от процесса создания отдельного юридического лица, было признано целесообразным реорганизовать государственное учреждение <Военно-исторический музей <Мать Армения> путем слияния его с ГНКО <Музей истории Армении>, создав филиал <Военно- исторический музей <Мать Армения> Государственной некоммерческой организации <Музей истории Армении>.