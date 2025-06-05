Четверг, 5 Июня 2025 10:23

АрмИнфо.В Армении гражданка иностранного государства пыталась похитить ребенка, но была задержана правоохранительными органами.

Согласно сообщению пресс-службы МВД РА, 3 июня в 12:33 в оперативный центр полиции позвонил мужчина и сообщил о похищении ребенка. Он отметил, что на проспекте Комитаса в Ереване к нему подошли люди в масках и похитили дочь. Прибывшие к месту происшествия полицейские после подробной беседы со звонившим выдвинули версию, которая вскоре подтвердилась. Согласно этой версии, девочку похитили ее биологическая мать, ее нынешний муж и еще двое человек. Возникло подозрение, что похитители пересекут государственную границу вместе с ребенком. В таких случаях сотрудничество территориальных управлений полиции часто давало быстрые результаты. Так было и в этот раз.

В тот же день в 17:10 на контрольно- пропускном пункте "Баграташен" сотрудники правоохранительных органов задержали мать ребенка, ее нынешнего мужа и еще одного иностранца. Похищенная девочка была с ними. Все они доставлены в Ереванское городское управление уголовной полиции. Собранные документы переданы в следственный отдел административного округа Арабкир. Обстоятельства выясняются в ходе предварительного расследования.