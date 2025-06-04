Среда, 4 Июня 2025 16:48

АрмИнфо. Нельзя считать случайностью одновременные нападки на Армянскую Апостольскую церковь со стороны премьер- министра РА Никола Пашиняна и главы управления мусульман Кавказа Аллашукюра Пашазаде. Об этом 4 июня журналистам заявила депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Армения" Кристине Варданян.

По ее словам, те депутаты Национального Собрания РА, которые имели возможность ознакомиться с проектом мирного договора между Арменией и Азербайджаном, на конкретном примере убедились в том, что в стране реализуется программа по денационализации. В проекте мирного договора между двумя государствами был зафиксирован пункт, согласно которому стороны обязались "совместными силами бороться с реваншистами", то есть, с теми, кто борется за интересы Армении и армянского народа. Тем самым, как заметила Варданян, этот документ уже вступил в силу без его подписания. Об этом, как сообщила депутат, свидетельствует как минимум два эпизода: борьба против Армянской Апостольской церкви, которая рассматривается в Баку, как источник реваншизма, и отказ от размещения на границах сил третьих стран. В прошлом году из Мегри были выведены российские войска. "Документ еще не подписан, но Пашинян уже реализует положения этого документа", - отметила парламентарий, добавив, что власти Армении предпринимают шаги по выполнению и других требований Азербайджана, которые не вошли в текст мирного договора, в частности, вопрос о Конституции РА.

Варданян подчеркнула также, что когда арцахские армяне провели митинг в защиту своих прав, в их отношении была развернута активная целевая пропаганда ненависти. Теперь в эпицентре ненависти оказалась ААЦ, которая на всех площадках, в том числе, международных поднимает вопрос о защите прав вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. "Атака на ААЦ является результатом совместной договоренности Пашиняна и Пашазаде", - подчеркнула депутат НС.